Я бы на его месте сделал бы так же" - Маркевич о отставке сына из клуба Первой лиги

Остапа Маркевича уволили после двух поражений подряд "Аргобизнеса". Фото: из открытых источников

Мирон Маркевич прокомментировал увольнение своего сына Остапа с поста главного тренера "Агробизнеса", об этом сообщает "24 канал".

"Поступил он правильно, защитил футболистов. Провел хорошую работу, те, кто понимает футбол, видят, что команда стала играть иначе. Ездил на несколько матчей, сам стиль игры понравился. Единственное его требование было, чтобы президент не вбегал в перерыве, после игры в раздевалку. Он должен наоборот футболистов поддержать.

Можно по-разному говорить с футболистами, но когда ты их опускаешь ниже плинтуса при тренере, то каждый тренер, уважающий себя такого не допустит. Если человек платит деньги и думает, что может говорить что-либо всем подряд - это может его немного встряхнуть, потому что так вести себя нельзя. Я бы на его месте поступил бы так же ", - сказал Маркевич в эфире радио" Голос Свободы ".

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"Агробизнес" занимает седьмое место с 22 очками в турнирной таблице после 12 сыгранных матчей. Отставание от лидера составляет 3 очка.