60-миллионный новичок "Реала" сломал ногу тренируясь дома

Лука Йович не имеет стабильного места в составе "Реала". Фото: Reuters

Сербский форвард мадридского "Реала" Лука Йович получил серьезную травму во время домашнего тренировки.

Йовича перелом пяточной кости правой ноги. Серб получил ее дома находясь на карантине, пишет "Марка"

На восстановление игроку потребуется несколько недель. Он пропустит подготовку "Реала" к возобновлению сезона в Испании.

Йович является дублером основного нападающего "сливочных" Карима Безема.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Барселона" хочет избавиться от 120-миллионного игрока

Лука Йович перешел в "Реал" прошлым летом из немецкого "Айнтрахта" за 60 млн евро.