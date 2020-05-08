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пятница, 08 мая 2020 19:38

60-миллионный новичок "Реала" сломал ногу тренируясь дома

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60-миллионный новичок &quot;Реала&quot; сломал ногу тренируясь дома
Лука Йович не имеет стабильного места в составе "Реала". Фото: Reuters

Сербский форвард мадридского "Реала" Лука Йович получил серьезную травму во время домашнего тренировки.

Йовича перелом пяточной кости правой ноги. Серб получил ее дома находясь на карантине, пишет "Марка"

На восстановление игроку потребуется несколько недель. Он пропустит подготовку "Реала" к возобновлению сезона в Испании.

Йович является дублером основного нападающего "сливочных" Карима Безема.

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Лука Йович перешел в "Реал" прошлым летом из немецкого "Айнтрахта" за 60 млн евро.

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Дата
08
мая

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