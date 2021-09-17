5 лет назад Усик впервые стал чемпионом мира

Бой состоялся в польском Гданске

17 сентября 2016 года украинский боксер Александр Усик впервые в профессиональной карьере вышел на чемпионский поединок. В польском Гданьске он встретился с обладателем титула WBO в первом тяжелом весе поляком Кшиштофом Гловацким.

По итогам 12 раундов боя все трое судей отдали победу с большим преимуществом украинскому претенденту - дважды 117:111 и 119:109. Усик впервые стал чемпионом мира среди боксеров-профессионалов.

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В течение боя чемпион пытался оказать давление на претендента. Но класс соперников оказался разным. Усик действовал успешно на контратаках, хорошо двигался, избегая большинства атак соперника. Пожалуй, мог нокаутировать соперника, но не стал рисковать и довел поединок до победы по очкам - первой в карьере. До этого всех соперников он побеждал досрочно.

Для уроженца Симферополя понадобилось 10 поединков, чтобы стать чемпионом мира в крузервейте. Он побил рекорд легендарного американца Эвандера Холифилда. В 1986-м тот выиграл чемпионский титул в этом весе в 12-м бою.

Усик побил рекорд легендарного американца Эвандера Холифилда

Впоследствии промоутер Усика, директор компании К2 Promotions Александр Красюк, раскрыл детали контракта Александра.

"В 2013-м мы подписали контракт с Усиком на семь лет. Но структура контракта такова, что если в течение первых трех лет Усик становится чемпионом мира, то мы продолжаем контракт на следующие пять поединков. Усик становится чемпионом по еще одной версии - мы продолжаем контракт еще на пять боев".

Александр Усик стал чемпионом мира аккурат за три года профи-карьеры. На сегодня он провел 18 боев - имеет 18 побед, 13 нокаутов. 25 сентября в Тоттенхэма, Великобритания, украинец впервые выйдет на чемпионский бой в супертяжелом весе. Встретится с обладателем трех чемпионских титулов, британцем Энтони Джошуа.