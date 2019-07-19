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пятница, 19 июля 2019 18:01

3-кратный олимпийский чемпион по плаванию разбил молотком контейнер с допинг-пробой

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3-кратный олимпийский чемпион по плаванию разбил молотком контейнер с допинг-пробой
Сунь Ян разбил пробирки с собственными анализами

3-кратный олимпийский чемпион по плаванию Сунь Ян разбил пробирки с анализами во время визита допинг-офицера.

Об этом сообщает отчет антидопинговой панели Международной федерации водных видов (FINA).

В сентябре прошлого года офицер допинг-контроля с ассистентами посетила дом спортсмена, который расположен в провинции Чжэцзян.

Во время визита допинг-офицеров мать спортсмена попросила охранника принести молоток в комнату, где Сунь Ян проходил тестирование. Далее описывается, что врач сборной Китая предложил Суню разбить пробирки с кровью, чтобы испортить образцы.

Сначала Сунь не хотел сдавать анализы, но согласился сдать только кровь, отказавшись от анализа мочи. Врач команды сразу обвинил допинг-офицера в некомпетентности.

Позже офицер допинг-контроля, которая находилась в другой комнате, услышала звук битого стекла. Во время процедуры произошли и другие нарушения: Сунь несколько раз оставлял комнату с согласия допинг-офицера, хотя этого делать нельзя.

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Из-за проблем с документацией FINA не предъявило китайскому спортсмену обвинений в нарушении антидопинговых правил, ограничившись предупреждением. А команда Суня утверждает, что нарушений не было.

https://24tv.ua
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Дата
19
июля

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