39-летний Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции

Златан Ибрагимович был капитаном сборной Швеции. Фото: Reuters

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции.

Нападающий обсудил свое возможное возвращения в состав национальной команды с главным тренером команды Янне Андерссоном сообщает Аftonbladet.

Андерссон и генеральный секретарь шведской федерации Хокан Шестранд специально отправились в Италию для переговоров с Златаном.

Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции 2016 года, после проведения Евро.

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За сборную Швеции Златан Ибрагимович провел 116 матчей и забил 62 гола. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.