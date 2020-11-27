39-летний Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции.
Нападающий обсудил свое возможное возвращения в состав национальной команды с главным тренером команды Янне Андерссоном сообщает Аftonbladet.
Андерссон и генеральный секретарь шведской федерации Хокан Шестранд специально отправились в Италию для переговоров с Златаном.
Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции 2016 года, после проведения Евро.
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За сборную Швеции Златан Ибрагимович провел 116 матчей и забил 62 гола. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
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