34-летний вратарь "Баварии" Нойер закрутил роман с 19-летней студенткой

Вратарь "Баварии" и сборной Германии 34-летний Мануэль Нойер начал встречаться с гандболисткой Анико Биссел.

Новая пассия вратаря сборной Германии моложе его на 14 лет, пишет bunte.de.

19-летняя Биссел является студенткой Мюнхенского университета и выступает за один из гандбольных клубов второй Бундеслиги.

Четыре месяца назад Нойер развелся с женой Ниной, при этом супруги до сих пор официально не оформили развода.

Автор: Инстаграм Мануеля Нойера Мануель Нойер с своей новой пассией

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Мануэль Нойер является основным вратарем "Баварии" и сборной Германии. В 2014 году выиграл Кубок мира в Бразилии.