3 украинские арбитры больше не будут работать в УПЛ - источник

Юрий Можаровский начал работать в УПЛ с 2008 года. Фото: ФК "Металлист".

Украинские арбитры Юрий Можаровский, Константин Труханов и Дмитрий Кутаков больше не будут работать на матчах УПЛ.

Председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Луче решил отказаться от опытных рефери.

"В Италии есть такая традиция: под Новый год выбрасывать старые и ненужные вещи. Представительство итальянцев в украинском футболе - значительное, поэтому и традиции нужно соблюдать.

В Комитете арбитров решили избавиться от хлама. Три фамилии - Можаровский, Труханов и Кутаков - больше мы не увидим среди судейских назначений на игры УПЛ и ПФЛ. В самом Комитете арбитров тоже произошли изменения, Годулян и Шандор-старший отправились на заслуженный отдых. И это не финал, летом ждите продолжения ... ", - говорится в публикации Telegram-канала "Тайны футбола".

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44-летний Юрий Можаровский отработал 3 матча в текущем сезоне, столько же в его ровесника Константин Труханов. Дмитрий Кутаков на год младше и имеет один матч меньше.