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понедельник, 24 мая 2021 10:47

19-летнего украинского форварда вызвали в сборную Германии

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19-летнего украинского форварда вызвали в сборную Германии
Эрик Шуранов начал играть за первую команду "Нюрнберга". Фото: ФК "Нюрнберг"

Юношеская сборная Германии вызвали украинского форварда "Нюрнберга" 19-летнего Эрика Шуранова.

Футболист должен прибыть к месту расположения в Германии Ю-19, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

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Шуранов родился в Германии, но его родители родом из Украины. Футболист выступал за сборные Украины Ю-17, Ю-18, Ю-19, а также его вызывал Руслан Ротань в команду Ю-21.

С осени прошлого года нападающего перестали вызывать в сборные Украины, когда в его услугах заинтересовались в Германии.

Эрик Шуранов в текущем сезоне выступает в команде первой "Нюрнберга". В активе футболиста 14 матчей во втором по силе дивизионе Германии и пять голов.

По итогам сезона "Нюрнберг" занял оказался в нижней части первой Бундеслиги.

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