13 очков Михайлюка помогли "Детройту" одержать разгромную победу в НБА

Михайлюк помог своей команде одержать разгромную победу. Фото: соцсети

Защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк набрал 13 очков в матче регулярного сезона НБА против "Сан-Антонио Сперс" 132: 98.

Украинец провел на паркете 23 минуты и продемонстрировал лучшую результативность в этом сезоне. Михайлюк реализовал два из трех бросков с трехочковой дистанции, а также сделал два подбора, пишет "Спортарена"

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"Пистонс" одержал седьмую победу в нынешнем регулярном чемпионате и сейчас занимают одиннадцатое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче Детройт сыграет против "Кливленд Кавальерс" на выезде.