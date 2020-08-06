Жена игрока национальной сборной не собирается учить дочь украинскому языку

Жена футболиста сборной Украины Руслана Малиновского написала в Instagram, что украинский язык не будет родным для их дочери.

Роксана Малиновская ответила на вопросы подписчиков, будет ли родным украинский язык для ребенка, если родители - из Украины, передает ДС.

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"Родной язык в нашей семье русский, ведь мы говорим на русском. Почему ребенок вдруг должен заговорить на украинском? Для Оливии второй родной язык итальянский, ведь она родилась здесь и слышит его каждый день", - написала она.

Автор: Instagram Жена Малиновского высказалась относительно языка

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