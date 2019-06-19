Заговорили о пересмотре закона о языке

В Украине могут пересмотреть закон о языке. Фото: BBC

В Украине могут пересмотреть закон о языке. Об этом предупредили на заседании экспертной группы по вопросам языковой политики.

"По результатам обсуждения экспертная группа по вопросам языковой политики призвала президента Украины, Кабинет Министров, Верховную Раду, местные органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также политические партии и политиков, которые участвуют в предвыборной кампании, консолидировать свои усилия для успешного воплощения закона и воздержаться от действий, которые могут остановить реализацию закона или привести к его пересмотру ", - говорится в сообщении пресс-службы вице-премьер-министра Павла Розенко.

Он призвал все органы власти и местного самоуправления приобщиться к проведению широкой информационной кампании по разъяснению норм закона.

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"Сегодня мы являемся свидетелями и участниками неоднозначных дискуссий, разворачивающихся в СМИ по закону Украины о функционировании украинского языка как государственного. Тревожные заявления и ревизионистские призывы относительно этого закона звучат от представителей окружения президента. В связи с этим очень серьезная опасность очередного реванша в этой сфере и "отката" назад. Поэтому мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы нормы закона заработали в полном объеме и имели необратимый характер ", - сказал Розенко.

В языковой закон могут внести правки, если это потребуется для его выполнения. Об этом заявил главный идеолог команды президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук в интервью "РБК-Украина". "Если имплементация этого закона будет требовать каких-то поправок, то они будут внесены. Но концептуальная для нас вещь - единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский язык", - сказал он.