"Валите в другое государство" - спортсмен сделал замечание депутату за язык

Украинский теннисист Сергей Стаховский осудил попытку нардепов от ОПЗЖ вернуть русскоязычные школы и не переводить их на украинский язык обучения.

Он прокомментировал на Facebook заявление депутата Наталии Королевской о том, что большинство в Украине говорит на русском, а украинский язык не нужен.

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"Уважаемая госпожа Королевская, если вам не нужен украинский язык, то, пожалуйста, валите в другую страну. Вы мне тоже не нужны!", - написал Стаховский.

Автор: Facebook

В Министерстве образования и науки закрывают политические дискуссии с Венгрией по языковому вопросу для школ с языком обучения нацменьшинств. Планируется совершенствование стандарта изучения украинского языка как государственного, увеличение количества часов на изучение государственного языка и обучение на нем. Стремятся сосредоточиться на работе с учителями и методистами.