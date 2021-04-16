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пятница, 16 апреля 2021 21:40

В Версале появился украиноязычный аудиогид

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В Версале появился украиноязычный аудиогид
Зеленская запустила аудиогиды в Версальском дворце. Фото: АП

Первая леди Елена Зеленская запустила украиноязычный аудиогид в Версальском дворце близ Парижа.

"Мы упорно работали девять месяцев, чтобы после окончания карантина все желающие посетители Версальского дворца смогли услышать экскурсию на украинском языке. Это уже наш 14-й украиноязычный аудиогид, и до конца года мы планируем запуск еще как минимум семи аудиогидов", - отметила она, сообщает Офис президента.

Запуск аудиогида стал возможным благодаря поддержке Посольства Украины во Франции, Министерства иностранных дел Украины. Над ним работали переводчица Ирина Дмитришин, актеры дубляжа Юрий Сосков и Марина Локтионова.

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Сейчас планируют запустить украиноязычные аудиогиды в лондонском Тауэре, Национальном природоведческом музее в Берлине, музейном комплексе Ватикана, Мемориальном комплексе истории Холокоста - Яд Вашем, Государственном музее искусств имени Игоря Савицкого в Узбекистане.

Во время рабочего визита президента Украины в Турецкой республики первая леди Елена Зеленская запустила 2 новые украиноязычные аудиогиды. Они появились в Галатский башни в Стамбуле и в Музее анатолийских цивилизаций в Анкаре. Церемония запуска состоялась с участием первой леди Турции Эмине Эрдоган.

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