В Вене появились украинские аудиогиды

Аудиогиды внедрили во дворце Бельведер. Фото: ever.travel

В венском дворце Бельведер появились украинские ауддиогиды.

Украинский институт вместе с посольством Украины в Австрии начали готовить аудиогиды весной 2019 года, сообщил Украинский институт в Facebook.

"Через проекты такого формата определяется украинская субъектность в мировом, и в частности, в европейском контексте, ведь, например, Бельведер в прошлом году посетили более 1,5 млн туристов. И я уверен, что с увеличением сообщений между Веной и Киевом, количество украинских туристов тоже будет увеличиваться", - сообщил генеральный директор Украинского института Владимир Шейко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Варшаве стало больше услуг на украинском языке

Украиноязычные аудиогиды уже работают в Национальном музее в Польше, Музее истории польских евреев "Полин" и других заведениях.

8 тыс. банкоматов и платоматив в Польше имеют возможность выбора украинского языка в меню. С марта украинский язык становится доступным в банкоматах сети Euronet. Ранее обслуживания велось только на польском, английском и немецком языках.