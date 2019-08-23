В Варшаве стало больше услуг на украинском языке

В варшавском Музее истории польских евреев "Полин" внедрили аудиоэкскурсию на украинском языке.
Он стал одним из первых в Польше с украинским аудиогидом, сообщает Посольство Украины в Польше.
"Для граждан Украины, количество которых в Польше растет и сегодня составляет более миллиона человек, это является дополнительным поводом гордиться тем, что мы украинцы, что Украину знают и ценят, что Украинское государство заботится о своих гражданах за рубежом и создает для них новые возможности", - отметил посол Украины в Польше Андрей Дещица.
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Музей "Полин" расположен в центре Варшавы. В нём рассказывают об истории еврейской общины Польши.
В музее Бельведер в Вене заработают аудиогиды на украинском языке. Бельведер - один из самых популярных музеев среди туристов в Вене. За год посещает почти 1,6 млн человек.
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