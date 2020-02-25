В столице стоят в очередях к украиноязычным учителям

В Киеве мало учителей, которые говорят на украинском. Фото: "5 канал"

В Киеве людям трудно найти украиноязычного учителя или тренера для ребенка.

"Ситуация такова, что в основном везде тренер русскоязычный. Очереди стоят к украиноязычным учителям в Киеве, и родители из рук в руки передают контактные телефоны", - рассказала "5 каналу" мама ученицы 6-го класса Кристины.

Говорит, что украиноязычные дети в киевских школах в меньшинстве. Хотя уроки проводят украинском, на переменах говорят на русском.

"Это единственная страна, где мой ребенок может получать образование и развитие на украинском языке. Мне нужно сходить сперва к учителю, потом к директору, показать им закон, какую-то невероятную кучу усилий вложит,ь для того чтобы этого добиться", - жалуется киевлянка Наталья Федечко.

В кружках заявляют, что их занятия не касаются образования. Они предоставляют только услуги.

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"Это система образования, и даже если это частные кружки, и даже если частные школы, это образование. Не надо, чтобы язык был фактором раздора, противостояния, есть закон, к нему спокойно относимся. Вы можете начать коммуникацию с руководством этого кружка или школы. Возможно, им надо объяснить. Получив обратную реакцию, вы посмотрите, будут ли изменения или не будут", - прокомментировала Уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова.

Скоро можно будет обращаться с жалобой в секретариат языкового омбудсмена. Его пока только создают.

Столичное маркетинговое агентство попало в языковой скандал. Сообщение о ненужности украинского языка агентство опубликовало в Facebook.