Написание принял Совет США по географическим названиям. Фото: Facebook

В США утвердили правильное написание названия Киева латиницей - Kyiv.

Решение единогласно принял Совет США по географическим названиям. Обращение об изменении названия подал посол Украины в США Валерий Чалый, передает ТСН.

Международные организации ссылаются именно на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США.

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В России правильно писать название Киева отказались. В Росреестре заявили, что Совет США по географическим наименований распространяет свою деятельность исключительно на территорию США.

Один из крупнейших аэропортов Дании "Биллунн" изменил написание названия столицы с Kiev на Kyiv согласно украинской транслитерации. Администрация заведения признала ошибку и извинилась за неточность, сообщает пресс-служба посольства Украины в Дании.