В ООН призвали изменить языковой закон

Глава Миссии ООН призвала учесть рекомендации Венецианской комиссии. Фото: УНН

ООН призывает украинскую власть учесть рекомендации Венецианской комиссии относительно закона о государственном языке.

"Что касается закона о государственном языке, мы обеспокоены тем, что Кабинет Министров и парламент только начали разрабатывать проект закона о реализации прав коренных народов и национальных меньшинств. Этому закону следует предоставить приоритетный вес, чтобы обеспечить защиту языковых прав меньшинств. Законопроект должен быть разработан на основе инклюзивности путем консультаций", - сказала во время брифинга председатель Миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, сообщают УНН.

Она заявила, что в законе установлено, что Кабинет Министров должен подать этот законопроект в парламент до января 2020 года.

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"Мы также обращаем внимание на опубликованное 9 декабря заключение Венецианской комиссии, которое подтверждает обеспокоенность выраженную миссией в этих и предыдущих докладах. Мы призываем власти в полной мере учесть приведенные в нем рекомендации и подтверждаем свою готовность помогать правительству в их реализации", - добавила глава Миссии ООН.

Венецианская комиссия посоветовала изменить ряд статей в украинском языковом законе. Эксперты комиссии заявили, что нужно достичь баланса в языковой политике, чтобы избежать межнациональной напряжения.