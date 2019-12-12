В ООН призвали изменить языковой закон

 
Ексклюзивы
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
1 Просмотров: 279
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 234
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
1 Просмотров: 2385
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 6822
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 1899
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
1 Просмотров: 4698
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2178
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 792
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 576
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 234
Фото
Все фото
6
7
2
38
6
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
&quot;Утверждаем украинский язык через искусство&quot; - украинцы создали уникальный проект
"Утверждаем украинский язык через искусство" - украинцы создали уникальный проект
Видео
Все видео
Языковой омбудсмен рассказала, когда приступит к исполнению обязанностей
Языковой омбудсмен рассказала, когда приступит к исполнению обязанностей
Языковой скандал в столичном кафе попал на видео
Языковой скандал в столичном кафе попал на видео
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
Мендель дала интервью на русском и нарвалась на критику в сети
Мендель дала интервью на русском и нарвалась на критику в сети
Издали уникальный словарь
Издали уникальный словарь
Интервью
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
1 Просмотров: 279
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2043
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10449
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2673
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2790
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 декабря 2019
Просмотров: 9
Краб
Якось недавно вранці я йшов через базарчик, де було на що глянути, од живої риби до квашених помідорів, а ще всякі меди й східні прянощі, гриби й ...
четверг, 12 декабря 2019 16:43

В ООН призвали изменить языковой закон

  Комментировать
В ООН призвали изменить языковой закон
Глава Миссии ООН призвала учесть рекомендации Венецианской комиссии. Фото: УНН

ООН призывает украинскую власть учесть рекомендации Венецианской комиссии относительно закона о государственном языке.

"Что касается закона о государственном языке, мы обеспокоены тем, что Кабинет Министров и парламент только начали разрабатывать проект закона о реализации прав коренных народов и национальных меньшинств. Этому закону следует предоставить приоритетный вес, чтобы обеспечить защиту языковых прав меньшинств. Законопроект должен быть разработан на основе инклюзивности путем консультаций", - сказала во время брифинга председатель Миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, сообщают УНН.

Она заявила, что в законе установлено, что Кабинет Министров должен подать этот законопроект в парламент до января 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как будут распространять украинский язык - опубликовали стратегию

"Мы также обращаем внимание на опубликованное 9 декабря заключение Венецианской комиссии, которое подтверждает обеспокоенность выраженную миссией в этих и предыдущих докладах. Мы призываем власти в полной мере учесть приведенные в нем рекомендации и подтверждаем свою готовность помогать правительству в их реализации", - добавила глава Миссии ООН.

Венецианская комиссия посоветовала изменить ряд статей в украинском языковом законе. Эксперты комиссии заявили, что нужно достичь баланса в языковой политике, чтобы избежать межнациональной напряжения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В ООН призвали изменить языковой закон». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
декабря

"Брак за сутки": сколько развелось пар, которые поженились в спешке

Отменили наказание за гомосексуальность

В Украине основали новую службу

Поединок Кличко оживился после финального гонга

Ценность украинского храма признали в мире

Показали новый вид связи

Кто в большей опасности перед бронхиальной астмой

Самое читаемое
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
5
 Просмотров: 55252
Украинская телеведущая попала на обложку Playboy
Украинская телеведущая попала на обложку Playboy
6
 Просмотров: 26659
&quot;Не надо здесь кивать головой&quot; - Зеленский отчитал Лаврова
"Не надо здесь кивать головой" - Зеленский отчитал Лаврова 1 Просмотров: 10909
2020 год будет голодным и неурожайным – астролог
2020 год будет голодным и неурожайным – астролог
 Просмотров: 10017
Бьют и насилуют: рассказали об издевательствах над пациентами психдиспансера
Бьют и насилуют: рассказали об издевательствах над пациентами психдиспансера
8
 Просмотров: 9621
Сьогодення
Скандальный "слуга народа" хочет отменить закон о языке
Скандальный "слуга народа" хочет отменить закон о языке 10 Просмотров: 3717
Языковой омбудсмен рассказала, когда приступит к исполнению обязанностей
Языковой омбудсмен рассказала, когда приступит к исполнению обязанностей
 Просмотров: 180
Зеленский отрубил Путину на претензию по русскому языку в Украине
Зеленский отрубил Путину на претензию по русскому языку в Украине 1 Просмотров: 9891
Поисковик Google выучил украинский язык
Поисковик Google выучил украинский язык Просмотров: 216
Нардеп объяснил, что означают слова Венецианской комиссии о языковой закон
Нардеп объяснил, что означают слова Венецианской комиссии о языковой закон Просмотров: 648
Больше всего комментируют
8
Портнов вновь атаковал Порошенко. Обвиняет в госизмене
4
Ребекка Хармс: расследование против Порошенко за Минские соглашения - абсурд
3
Адвокат Порошенко прокомментировал открытие нового дела
3
Драка в Раде: экс-нардепа Кайду посреди ночи вывезли в отделение
1
Круглосуточная продажа сигарет и бисквитов: украинец основал бизнес в Аргентине
Голосов: 688
Голосование Чем закончится встреча Зеленского и Путина?
  • Ничем. Все останется, как есть
  • Украина пойдет на уступки России
  • Путина убедят остановить войну
  • Зеленский согласится вписать особый статус Донбасса в Конституцию
  • Президент поймет, что с Путиным договориться невозможно. На Донбассе начнут строить стену
  • Договорятся по газу, но не по Донбассу
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua