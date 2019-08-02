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пятница, 02 августа 2019 11:22

В Норвегии начали проводить экскурсии на украинском языке

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Первую украиноязычную интерактивную выставку открыли в национально парке Гардангервидда в Норвегии. Украинский добавили в перечень языков большого краеведческого маршрута.

Автор: Facebook
  В Норвегии появилась украиноязычная интерактивная выставка и краеведческий маршрут
В Норвегии появилась украиноязычная интерактивная выставка и краеведческий маршрут

"Отныне с экспонатами интерактивной выставки краеведческого центра можно ознакомиться десятью разными языками, в том числе на украинском. В заповеднике Гардангервидда был открыт новый краеведческий маршрут для пеших прогулок, аудиогид которого также включает украинский язык", - написал в Fecebook Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк.

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В торжествах приняли участие представители общественности, депутаты Норвегии и Полномочный Посол Польши в Норвегии Ивона Войцка-Жулавская.

"Такие решения делают бесценный вклад в дальнейшее укрепление межличностных контактов между Украиной и Норвегией", - отметил посол.

Автор: Facebook
  В Норвегии появилась украиноязычная интерактивная выставка и краеведческий маршрут
В Норвегии появилась украиноязычная интерактивная выставка и краеведческий маршрут

Украинский язык и культуру изучают слушатели из 12 стран мира в летней школе при Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

На уроках украинского языка присутствуют 22 студента из Бразилии, Израиля, Италии, Литвы, Нидерландов, Германии, Польши, Республики Корея, Словении, США, Франции и Японии.

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