В Норвегии начали проводить экскурсии на украинском языке

Первую украиноязычную интерактивную выставку открыли в национально парке Гардангервидда в Норвегии. Украинский добавили в перечень языков большого краеведческого маршрута.

Автор: Facebook В Норвегии появилась украиноязычная интерактивная выставка и краеведческий маршрут

"Отныне с экспонатами интерактивной выставки краеведческого центра можно ознакомиться десятью разными языками, в том числе на украинском. В заповеднике Гардангервидда был открыт новый краеведческий маршрут для пеших прогулок, аудиогид которого также включает украинский язык", - написал в Fecebook Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Француз убеждает украинцев общаться на государственном языке

В торжествах приняли участие представители общественности, депутаты Норвегии и Полномочный Посол Польши в Норвегии Ивона Войцка-Жулавская.

"Такие решения делают бесценный вклад в дальнейшее укрепление межличностных контактов между Украиной и Норвегией", - отметил посол.

Автор: Facebook В Норвегии появилась украиноязычная интерактивная выставка и краеведческий маршрут

Украинский язык и культуру изучают слушатели из 12 стран мира в летней школе при Львовском национальном университете имени Ивана Франко. На уроках украинского языка присутствуют 22 студента из Бразилии, Израиля, Италии, Литвы, Нидерландов, Германии, Польши, Республики Корея, Словении, США, Франции и Японии.