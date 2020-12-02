В интернете существенно увеличилась доля украинского языка

Украинский язык занимает 21-е место по распространенности в интернете. Фото: pexels.com

Украинский язык по распространенности в интернете занимает 21-е место.

Это на 8 позиций выше, чем в 2017 году и на 11 по сравнению с 2016 годом, сообщил в Facebook Сергей Одаренко со ссылкой на сайт w3techs.com.

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"Украинский язык догнал и наконец впервые перегнал языки с меньшей численностью носителей: болгарский, финский, чешский, словацкий, венгерский, румынский, шведский. Еще три года назад эти языки опережали нас. Однако мы до сих пор существенно уступаем, скажем, полякам и грекам", - указал он.

За время независимости Украины читатели впервые начали отдавать предпочтение именно украиноязычным книгам. 32% людей читают по украински против 27% - на русском, сообщили в социологическом исследовании "Чтение в контексте медиапотребления и життеконструирования" опубликованном Украинским институтом книги.