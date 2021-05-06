В армянском музее появился украиноязычный аудиогид

Фото: "Офис президента"

В Музее Сергея Параджанова в Армении запустили украиноязычный аудиогид.

"Я рад, что к нашему проекту присоединился Музей Сергея Параджанова. Художник имел тесные отношения с Украиной, считал нашу страну своей второй родиной. Символично, что экскурсии в музеи отныне будут звучать и на украинском языке, которым владел и сам кинорежиссер", - отметила первая леди Елена Зеленская, которой принадлежит инициатива по внедрению аудиогидов, передает Офис президента.

Реализация первого украиноязычного аудиогида в Армении началась в феврале 2020 года. Это сделали благодаря сотрудничеству Министерства иностранных дел, Посольства Украины в Республике Армения и Музея Сергея Параджанова.

В этом месяце украиноязычные аудиогиды заработают еще в нескольких музеях.

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Параджанов снял фильм "Тени забытых предков" по ​​одноименной повести Михаила Коцюбинского. В музее художника размещено более 1500 экспонатов, в том числе из Украины.

Во время рабочего визита президента Украины в Турецкой республики первая леди Елена Зеленская запустила 2 новые украиноязычные аудиогиды. Они появились в Галатский башне в Стамбуле и в Музее анатолийских цивилизаций в Анкаре. Церемония запуска состоялась с участием первой леди Турции Эмине Эрдоган.