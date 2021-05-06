 
Ексклюзивы
1/5
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 405
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 1179
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 567
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Просмотров: 927
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Просмотров: 1836
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Просмотров: 981
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
Просмотров: 135
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
Просмотров: 756
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
Просмотров: 756
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 495
Фото
Все фото
3
8
18
8
6
В армянском музее появился украиноязычный аудиогид
В армянском музее появился украиноязычный аудиогид
Берегись &quot;языкового патруля&quot;: сеть взорвалась мемами
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
&quot;Каких тебе еще реваншей не хватает?&quot; - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
&quot;Руки прочь от языка!&quot; - люди пришли под Раду (онлайн)
"Руки прочь от языка!" - люди пришли под Раду (онлайн)
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald&#039;s
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald's
Видео
Все видео
Язык не может быть предметом разговора с Путиным
Язык не может быть предметом разговора с Путиным
Заговорили об украинском языке в PlayStation
Заговорили об украинском языке в PlayStation
"Думал, что это будет несложно" - президент Литвы рассказал о своем выступлении на украинском
"Думал, что это будет несложно" - президент Литвы рассказал о своем выступлении на украинском
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 495
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1251
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 819
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 477
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2331
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 198
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
четверг, 06 мая 2021 21:40

В армянском музее появился украиноязычный аудиогид
3

  Комментировать

Аудиогиды появились в музее Параджанова
Фото: "Офис президента"
Аудиогиды появились в музее Параджанова
Аудиогиды появились в музее Параджанова

В Музее Сергея Параджанова в Армении запустили украиноязычный аудиогид.

"Я рад, что к нашему проекту присоединился Музей Сергея Параджанова. Художник имел тесные отношения с Украиной, считал нашу страну своей второй родиной. Символично, что экскурсии в музеи отныне будут звучать и на украинском языке, которым владел и сам кинорежиссер", - отметила первая леди Елена Зеленская, которой принадлежит инициатива по внедрению аудиогидов, передает Офис президента.

Реализация первого украиноязычного аудиогида в Армении началась в феврале 2020 года. Это сделали благодаря сотрудничеству Министерства иностранных дел, Посольства Украины в Республике Армения и Музея Сергея Параджанова.

В этом месяце украиноязычные аудиогиды заработают еще в нескольких музеях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Версале появился украиноязычный аудиогид

Параджанов снял фильм "Тени забытых предков" по ​​одноименной повести Михаила Коцюбинского. В музее художника размещено более 1500 экспонатов, в том числе из Украины.

Во время рабочего визита президента Украины в Турецкой республики первая леди Елена Зеленская запустила 2 новые украиноязычные аудиогиды. Они появились в Галатский башне в Стамбуле и в Музее анатолийских цивилизаций в Анкаре. Церемония запуска состоялась с участием первой леди Турции Эмине Эрдоган.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В армянском музее появился украиноязычный аудиогид». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
мая

Нобелевский лауреат плакал от стихов Шевченко

Автомобиль назвали именем мореплавателя

"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ

Убили гетмана

Лидера движения сопротивления выпустили из тюрьмы

Самое читаемое
Экс- &quot;виагра&quot; полностью обнажилась на пляже
Экс- "виагра" полностью обнажилась на пляже
 1 Просмотров: 28638
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
 Просмотров: 8226
Народные приметы 5 мая - сегодня узнаем будут ли заморозки
Народные приметы 5 мая - сегодня узнаем будут ли заморозки Просмотров: 8118
Российскую блогера нашли мертвой в лесу
Российскую блогера нашли мертвой в лесу Просмотров: 7956
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью Просмотров: 7866
Сьогодення
"Квартал 95" назвали украинофобами
"Квартал 95" назвали украинофобами 5 Просмотров: 2043
"Аталанта" поздравила Малиновского на украинском языке
"Аталанта" поздравила Малиновского на украинском языке 1 Просмотров: 603
Гимн Одессы противоречит языковому закону
Гимн Одессы противоречит языковому закону Просмотров: 477
В Раде не поддержали проекты, которыми хотели изменить языковой закон
В Раде не поддержали проекты, которыми хотели изменить языковой закон Просмотров: 549
Язык не может быть предметом разговора с Путиным
Язык не может быть предметом разговора с Путиным
 1 Просмотров: 315
Больше всего комментируют
28
Ахметов за год разбогател почти втрое
6
Разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился - рейтинг
5
"Квартал 95" назвали украинофобами
4
ЦИК отказалась регистрировать народным депутатом "слугу" Вирастюка
3
В Украине более 200 улиц с именем российской оккупантки, соратницы Путина
Голосов: 783
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть