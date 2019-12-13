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пятница, 13 декабря 2019 14:59

Уволили учительницу, которая боролась с суржиком

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Уволили учительницу, которая боролась с суржиком
Из частной школы уволили учительницу украинского языка. Фото: fest.lviv.ua

Из львовской частной "Школы свободных и неравнодушных" уволили учительницу за пропаганду украинского языка среди переселенцев.

Чиновник Львовской ОГА Роман Матис рассказал, что учительницу попросили написать заявление на увольнение "из-за чрезмерной пропаганды украинского языка и борьбу с суржиком среди русскоязычных", - сообщает "Вголос".

Учительница Иванна Ружан сообщила, что преподавательница украинского языка стала жертвой переселенцев из Донецка. Их дети заявили, что выгонят ее из школы.

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В школе заявили, что уволили учительницу украинского языка за нетолерантное отношение к некоторым детей.

Частное учебное заведение "Школа свободных и смелых" принадлежит "Холдингу эмоций !Фест".

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский внес законопроект о признании закона "Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного" таким, что "потерял силу". Об этом он заявил в Telegram.

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