Университет отреагировал на пренебрежительные высказывания преподавательницы о языке

Коллектив и студенты университета им. Михаила Драгоманов не согласны с высказываниями одиозной преподавательницы Фото: npu.edu.ua

Преподаватели и студенты Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова отреагировали на посты профессора культурологии вуза Евгении Бильченко относительно языкового закона.

Заявление председателя профсоюза опубликовал сайт университета.

"Такие высказывания встретили решительно неприятие со стороны руководства университета, студенческой общественности и профессорско-преподавательского состава университета, которые в социальных сетях решительно осудили такие высказывания, как антиукраинские и антинародные, идущие вразрез с моральными принципами и убеждениями коллектива Национального педагогического университета имени М .П. Драгоманова.

Использование украинского языка в образовательном процессе и делопроизводстве является устоявшейся традицией и нравственным убеждениям членов коллектива университета, который отстаивает позиции выполнения всех норм и требований Конституции и языкового законодательства в Украине.

Значительная часть студентов, представителей студенческих самоуправляющихся организаций и профессорско-преподавательского состава высказались за недопустимость работы преподавателя с такими убеждениями в НПУ имени М.П. Драгоманова ", - отметили в университете.

Несмотря на остроту вопроса и общественный резонанс, в университете будут действовать согласно действующему законодательству. Будут проходить заседания комитетов, комиссий, общественных организаций и слушания на заседании Ученого совета университета. Только тогда примут окончательное решение.

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В Национальном педагогическом университете имени Михаила Драгоманова разгорелся скандал из-за преподавательницы философии и культурологии Евгении Бильченко. Профессор опубликовала в соцсети пост, где раскритиковала переход сферы обслуживания на украинский язык. "Этот закон - лишь звено цепи, очередной опухший лимфоузел в теле онкобольной американской колонии. Больно смотреть, как испуганно перестраивается под новый маразм мой бедный непобедимый народ", - написала преподавательница в соцсети. По ее мнению в Украине продолжается "гражданская война". Ее слова вызвали возмущение среди студентов. Сама же Бильченко заявила, что ее не могут уволить за собственные мысли. 25 января в университети собирались на заседание, однако окончательных решений пока не приняли.