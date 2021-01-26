Университет отреагировал на пренебрежительные высказывания преподавательницы о языке

 
Ексклюзивы
1/5
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Просмотров: 1008
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 621
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 2241
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 864
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1656
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1710
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 783
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1998
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 837
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 387
Фото
Все фото
8
18
8
6
10
Берегись &quot;языкового патруля&quot;: сеть взорвалась мемами
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
&quot;Каких тебе еще реваншей не хватает?&quot; - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
&quot;Руки прочь от языка!&quot; - люди пришли под Раду (онлайн)
"Руки прочь от языка!" - люди пришли под Раду (онлайн)
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald&#039;s
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald's
Разумкову принесли российские лапти и &quot;грамоту&quot; РФ
Разумкову принесли российские лапти и "грамоту" РФ
Видео
Все видео
"1+1" снял все страйки с украиноязычного YouTube канала Geek Journal
"1+1" снял все страйки с украиноязычного YouTube канала Geek Journal
Владелец кафе извинился за неуважение к украинскому языку
Владелец кафе извинился за неуважение к украинскому языку
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Ахтем Сейтаблаев призвал сферу услуг переходить на украинский
Ахтем Сейтаблаев призвал сферу услуг переходить на украинский
Актеры напомнили, когда сфера обслуживания должна перейти на украинский язык
Актеры напомнили, когда сфера обслуживания должна перейти на украинский язык
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1656
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 585
В любом прогрессе есть риск. Безопасно ли пользоваться приложением "Дия"
В любом прогрессе есть риск. Безопасно ли пользоваться приложением "Дия"
Просмотров: 261
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 837
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 3087
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2021
1 Просмотров: 1035
Не мали вибору
– На співбесіді запитали, чи розмовляю російською. Досвід і міжнародні сертифікати нікого не зацікавили, – скаржиться офіціантка й ...
вторник, 26 января 2021 12:26

Университет отреагировал на пренебрежительные высказывания преподавательницы о языке

  Комментировать
Университет отреагировал на пренебрежительные высказывания преподавательницы о языке
Коллектив и студенты университета им. Михаила Драгоманов не согласны с высказываниями одиозной преподавательницы Фото: npu.edu.ua

Преподаватели и студенты Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова отреагировали на посты профессора культурологии вуза Евгении Бильченко относительно языкового закона.

Заявление председателя профсоюза опубликовал сайт университета.

"Такие высказывания встретили решительно неприятие со стороны руководства университета, студенческой общественности и профессорско-преподавательского состава университета, которые в социальных сетях решительно осудили такие высказывания, как антиукраинские и антинародные, идущие вразрез с моральными принципами и убеждениями коллектива Национального педагогического университета имени М .П. Драгоманова.

Использование украинского языка в образовательном процессе и делопроизводстве является устоявшейся традицией и нравственным убеждениям членов коллектива университета, который отстаивает позиции выполнения всех норм и требований Конституции и языкового законодательства в Украине.

Значительная часть студентов, представителей студенческих самоуправляющихся организаций и профессорско-преподавательского состава высказались за недопустимость работы преподавателя с такими убеждениями в НПУ имени М.П. Драгоманова ", - отметили в университете.

Несмотря на остроту вопроса и общественный резонанс, в университете будут действовать согласно действующему законодательству. Будут проходить заседания комитетов, комиссий, общественных организаций и слушания на заседании Ученого совета университета. Только тогда примут окончательное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Владелец кафе извинился за неуважение к украинскому языку

В Национальном педагогическом университете имени Михаила Драгоманова разгорелся скандал из-за преподавательницы философии и культурологии Евгении Бильченко. Профессор опубликовала в соцсети пост, где раскритиковала переход сферы обслуживания на украинский язык.

"Этот закон - лишь звено цепи, очередной опухший лимфоузел в теле онкобольной американской колонии. Больно смотреть, как испуганно перестраивается под новый маразм мой бедный непобедимый народ", - написала преподавательница в соцсети. По ее мнению в Украине продолжается "гражданская война".

Ее слова вызвали возмущение среди студентов. Сама же Бильченко заявила, что ее не могут уволить за собственные мысли. 25 января в университети собирались на заседание, однако окончательных решений пока не приняли.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Университет отреагировал на пренебрежительные высказывания преподавательницы о языке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
января

Умер предприниматель, придумавший популярную жевательную резинку

Литовско-украинское войско разгромило московскую армию

Уейну Гретцки исполнилось 60 лет

112 кг кокаина, 16 т сигарет, 480 л виски: самые резонансные нарушения на таможне

Стюардесса выжила после падения самолета

Баскетболист разбился на вертолете с дочерью

В прощальном матче Браянт набрал 60 очков

В Черном море затонул украинский теплоход с пассажирами

Самое читаемое
Велосипедистка захватила сеть позированием топлес
Велосипедистка захватила сеть позированием топлес
9
 Просмотров: 27333
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
8
 Просмотров: 18694
Тина Кароль отмечает 36-летие. Самые откровенные фото артистки
Тина Кароль отмечает 36-летие. Самые откровенные фото артистки
14
 Просмотров: 12546
Пышногрудая фитнес-блогера ошеломила соблазнительными прелестями: горячие фото
Пышногрудая фитнес-блогера ошеломила соблазнительными прелестями: горячие фото
8
 Просмотров: 11673
Самая молодая миллиардерша померялась фигурой с сексапильной подругой
Самая молодая миллиардерша померялась фигурой с сексапильной подругой
5
 Просмотров: 10863
Сьогодення
Лучше подавать правдивую информацию, чем разоблачать мифы - блогер Проклятый Рационалист
Лучше подавать правдивую информацию, чем разоблачать мифы - блогер Проклятый Рационалист
 Просмотров: 9
"Не вижу смысла украинцу сознательно выбирать в интернете русскоязычное" - блогер
"Не вижу смысла украинцу сознательно выбирать в интернете русскоязычное" - блогер
 Просмотров: 171
Закон о языке: когда начнут штрафовать нарушителей
Закон о языке: когда начнут штрафовать нарушителей Просмотров: 315
"1+1" снял все страйки с украиноязычного YouTube канала Geek Journal
"1+1" снял все страйки с украиноязычного YouTube канала Geek Journal
 Просмотров: 972
Как и когда начнут наказывать нарушителей языкового закона
Как и когда начнут наказывать нарушителей языкового закона Просмотров: 1980
Больше всего комментируют
5
По иску Портнова суд запретил чествовать воинов УПА, ученых и писателей
3
Покушение на генерала СБУ: как в ведомстве отреагировали на причастность Нескромного
3
Арахамия назвал Бойко, который катается в Кремль, "очень проукраинским"
2
"Избавиться от лизоблюдов и читать Конституцию" - сети в день рождения Зеленского
1
Не мали вибору
Голосов: 1204
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть