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Украинский язык разъединяет нас только с Россией - Супрун

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Украинский язык разъединяет нас только с Россией - Супрун
Супрун высказалась по поводу языкового вопроса. Фото: "5 канал"

Бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун высказались по поводу опроса об отношении украинцев к государственному языку.

"Результаты свидетельствуют о том, что пророссийские упреки, в том числе о разъединении с помощью языкового вопроса общества, есть ничто иное как желание России сделать это реальностью.

Среди ключевых результатов: 69% украинцев считает, что украинский должен оставаться единственным государственным. 81% поддерживают утверждение, что украинский язык является важным атрибутом независимости Украины, причем с этим согласны практически одинаково во всех регионах страны. 80% за то, чтобы руководители государства и служащие общались в рабочее время по-украински", - указала она в Facebook.

Супрун считает, что эти данные подтверждают, что украинский язык объединяет украинское общество.

"Украинцы сейчас как никогда едины в том, что родной язык нужно развивать, сохранять, распространять во всех сферах жизни и защищать. В том, что украинский язык является важным объединяющим фактором строительства украинского государства и нашим оружием в гибридной войне", - указала бывшая глава Минздрава.

Она напомнила о негативной реакции российских пропагандистов на языковой закон. Они заявляли о нарушении прав и притеснения русскоязычных.

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"Одним из распространенных фейкомеседжей было утверждение, что такая политика раскалывает и так очень неоднородное население Украины. Оккупантские СМИ часто подтверждали этот "факт" высказываниями открыто настроенных пророссийских персонажей - политиков, псевдополитологов или активистов, или же просто выборочно брали комментарии антипатов украинского в социальных сетях и подавали это как полномасштабную всеукраинскую тенденцию", - указала Супрун.

Время оккупации создали почву для манипуляций на тему языка.

"Почему-то всегда, когда речь идет о логическом и вполне обоснованном стремлении развития и распространения украинского языка, нужно отбиваться от кремлевских упреков о нападении на русский язык или мифическом разъединение общества. Как обществу, нам стоит избавляться от приобретенного веками комплекса неполноценности и помнить, что привычное нам двуязычие в Украине - результат кровавой политики репрессий, запретов, дискриминации и стремления русского оккупанта разъединить и ассимилировать украинцев. Помните, что украинский язык разъединяет нас только с Россией, а украинцами на самом деле он объединяет", - написала Ульяна Супрун.

Только на украинском языке дома разговаривают почти втрое больше людей, чем на русском. 37,3% жителей Украины разговаривают дома только на украинском, а 13,5% - только на русском.

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