Украинская Википедия стала популярной

Больше людей начало посещать украиноязычную Википедию.
Гендиректор Ассоциации предприятий информационных технологий Украины Юрий Пероганич обновил график посещаемости украинской Википедии. О результатах сообщил в Facebook.
"За март было 73 миллиона просмотров страниц, за апрель ожидается около 90 миллионов. Напоминаю, каждый, кто имеет доступ к интернету, может не только редактировать любую существующую статью в Википедии, но и создавать новые! Присоединяйтесь!" - написал он.
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Украинская Википедия второй месяц подряд устанавливает рекорд посещаемости. В ноябре месячное число просмотров страниц достигло 74,3 млн.
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