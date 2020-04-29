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среда, 29 апреля 2020 11:45

Украинская Википедия стала популярной

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Больше людей начало посещать украиноязычную Википедию.

Гендиректор Ассоциации предприятий информационных технологий Украины Юрий Пероганич обновил график посещаемости украинской Википедии. О результатах сообщил в Facebook.

"За март было 73 миллиона просмотров страниц, за апрель ожидается около 90 миллионов. Напоминаю, каждый, кто имеет доступ к интернету, может не только редактировать любую существующую статью в Википедии, но и создавать новые! Присоединяйтесь!" - написал он.

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Автор: facebook.com/perohanych
  График посещаемости украинской Википедии
График посещаемости украинской Википедии

Украинская Википедия второй месяц подряд устанавливает рекорд посещаемости. В ноябре месячное число просмотров страниц достигло 74,3 млн.

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