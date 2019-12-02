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понедельник, 02 декабря 2019 15:51

Украинская "Википедия" побила рекорд

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Украинская &quot;Википедия&quot; побила рекорд
Украинская "Википедия" просматривают чаще. Фото: "Главком"

Украинская "Википедия" второй месяц подряд устанавливает рекорд посещаемости.

В ноябре месячное число просмотров страниц достигло 74,3 млн, сообщил гендиректор Ассоциации предприятий информационных технологий Украины Юрий Пероганич, передает detector.media.

"Средняя посещаемость в ноябре составила 2,47 млн просмотров за день, 103 тыс. просмотров в час, 1719 в минуту или 29 просмотров каждую секунду", - заявил он.

По сравнению с ноябрем прошлого года рост составил 10%. За три года популярность украинской Википедии выросла на 33%.

"Число уникальных устройств, с которых просматривали "Википедию", в ноябре составило 12 386 155 шт., это на 18% больше, чем в ноябре 2018. Частица мобильных устройств выросла за год с 60,9% до 64,1%, а их число на 19,7%. Соответственно, доля настольных систем упала с 39,1% до 35,9%, хотя их число тоже за год выросло, однако значительно меньше, всего на 4,4%. 62,0 млн или 83% от общего числа просмотров осуществлено с территории Украины, 3% с территории США, 1,3% с территории РФ, 1,2% с территории Польши", - привел он данные.

Популярность российской версии "Википедии" падает.

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"Еще год назад, в ноябре 2018-го, популярность российской "Википедии" на территории Украины превосходила популярность украинской на 96% (114 млн просмотров российской и 58 млн - украинской). Однако в ноябре 2019 российскую "Википедию" просматривали с территории Украины только на 77% чаще, чем украинскую (110 млн просмотров российскую и 62 млн - украинскую)", - пояснил Пероганич.

Часто в формальном общении украинцы употребляют украинский язык, а в неформальном - русский. Об этом свидетельствуют исследования языковедов, сообщила профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Лариса Масенко.

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Дата
02
декабря

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