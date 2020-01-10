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пятница, 10 января 2020 17:37

Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде

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Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Олесь Штефчук вырос в городе Брянке Луганской области. Сейчас живет в Харькове. Фото: Facebook.com/perehodnamovu

Русскоязычные страдают от получения информации из токсичных источников. Чрезвычайно важно уйти из российского информационного и культурного поля. Оно перенасыщено ненавистью и ложью. Использование украинского помогает обезопасить себя от российской пропаганды, считает программист 42-летний Олесь Штефчук из Харькова.

"Язык – это инструмент мгновенного узнавания. Помогает, особенно в приграничных регионах. Мы это видели и во время событий 2013–2014 годов. И даже сейчас, когда наблюдаем за деятельностью ботов. Они общаются с нами через Google-переводчик", – пояснил он корреспонденту Gazeta.ua.

Мужчина перешел на украинский в 2016-м.

"Родители общались на русском. Город, где я вырос, сейчас находится под российской оккупацией. Украиноязычных было крайне мало. Разве что люди пожилого возраста, переехавшие на Донбасс и продолжившие общаться на украинском. Дед был русскоязычным, до того как переехал из Хмельницкой области на Донбасс. Затем слышал от него преимущественно русский. На украинском разве что пели. В школе от нас не требовали. Считали украинский чужеродным. Помню попытки нашей учительницы украинского привить любовь к языку. Это вызывало, скорее, отторжение", – говорит он.

Вырос в в городе Брянке Луганской области.

"На "Червоной руте" в 1997 году в Харькове с удивлением увидел, что украинская музыка может быть интересной. С тех пор начал интересоваться нашей музыкой. Читать нашу литературу. Люблю поэзию Жадана. Во время Оранжевой революции увидел, что украинцам присуща воля, стремление быть самостоятельными. Понял, что это мое. Перешел окончательно на украинский в 2016 году. Тогда на интернет-пространстве инциировали #Мовомарафон – акцию ко Дню Независимости. В течение 25 дней надо было говорить исключительно на украинском. С тех пор не прекратил общаться на украинском. Хотел на собственном опыте убедиться, как живется украиноязычным в Харькове", – говорит мужчина.

Язык Олесь начал изучать в сознательном возрасте. За 12 лет до марафона. Хотел его совершенствовать в дальнейшем. Ежедневное общение не оправдало опасений. Сложности при переходе возникли только в первый рабочий день. Касались технической терминологии.

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"Приложения и настройки, Коммиты и дебаги, страницы сайтов и строки кода. Это нужно было внутренне наладить. Удалось. Большинство коллег и продавцов будто давно ждали от меня украинского и показывали "ну вот, наконец-то", говорили "будь ласка" там, где не ожидал. Единственной сложностью в начале перехода на украинский оказалось то, что я не могу ссориться, говорить резко и негативно на украинском. Дома стало меньше споров. Не хотелось смотреть в словарь, чтобы сказать что-то неприятное близкому человеку. Хотелось оставлять свой украинский теплым, не вносить в него не присущую ему ненависть. Однако когда видишь тех, кто движется на красный свет или едет на велосипеде по переходу, хочется что-то донести этим людям, но понимаешь, что пока не можешь что-то четкое и быстропонятное сформулировать, поэтому едешь дальше. Язык меняет изнутри, делает тебя мягким и добрым, питает", – говорит Олесь Штефчук.

Окружение восприняло переход на украинский спокойно. Знали его как человека, который может меняться и удивлять. Мужчина до сих пор не прекращает изучать язык.

"Совершенствует украинский через мобильное приложение "Р.И.Д.". Ежедневно в определенное время он предлагает 3 новых слова, часто действительно новых и не общеупотребляемых. Пользуюсь Facebook-группой "Украинское слово", Телеграмм-каналом "Correctarium – Украинский язык". Для поддержки и совершенствования уровня пользуюсь исключительно украиноязычными каналами информации.

Языковой закон предусматривает штрафы для чиновников, публично отказавшихся общаться на украинском. Чиновник обязан выступать или давать комментарии на государственном языке.

Автор: Наталья СОКОЛАН
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