"Украинофобы проиграли" - покупатель заставил магазин одежды украинизироваться

Китайский магазин AliExpres обеспечил львовянину украинскую версию. Фото: Facebook

Львовянин Святослав Литинский через суд обязал перевести сайт интернет-магазина "Модная каста" на украинский язык.

Иск в Апелляционный суд подали юристы магазина "Модная Каста". Менеджмент был не согласен с решением суда первой инстанции, который постановил перевести сайт на государственный язык. Заседание суда первой инстанции состоялось в прошлом году.

"Украинофобы с "Модной Касти" проиграли апелляцию. Сегодня апелляция подтвердила решение первой инстанции", - написал Святослав Литинский в Facebook.

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"Один из представителей "Модной Касты" сказал: "А вот "АлиЕкпресс" вы никогда не заставите". А "Али" не так глуп, сам уже начал", - отметил Литинский.

Отмечается, что суд решил обязать Общество с ограниченной ответственностью "Маркасон" предоставлять истцу всю необходимую информацию о товарах, им реализуемых, в том числе и на информационном портале https://modnakasta.ua/ на украинском языке.

Журналисты проверили сообщения украинских политиков в соцсетях на наличие ошибок и составили рейтинг грамотности украинских политиков. Наблюдение проводили с 10 июня по 5 июля. За этот период президент Петр Порошенко допустил в Twitter 20 ошибок в 201 посте.