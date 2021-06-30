Украинцев возмутил язык футболистов сборной

На пресс-конференциях футболисты сборной Украины на вопросы на украинском языке часто отвечают на русском. Фото: "Язык футбола"

Украинцев возмутило, что футболисты сборной общаются на русском.

Пользователи Facebook обратили внимание, что игроки на пресс-конференциях говорят на русском языке. Ею пользовался отвечая на вопрос журналистов автор победного гола в ворота сборной Швеции Артем Довбик.

Люди пишут, что футболисты национальной сборной должны владеть украинским. Вместо этого с детства украиноязычные спортсмены переходят на русский. Даже когда к ним обращаются на украинском языке.

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В комментариях обращают внимание, что государственным языком в общении с журналистами пользуется только Роман Яремчук.

Другие пользователи считают, что во время общенационального единения не стоит поднимать языковые вопросы.

Писательница Лариса Ницой создала видео, где после фрагмента интервью Артема Довбика показала как разочарованно хватается за голову. В посте назвала его "марсианином".

"Те, кто (конечно из патриотических соображений) вместо порадоваться успеху футбольной сборной, беспощадно критикуют футболистов за то, что они общаются не на том языке, на котором хотелось бы критикам, осознают, что работают не на единство нации?

Еще раз: вопрос в аспектах, в нюансах. Украинский язык следует поддерживать и пропагандировать. Но так, чтобы "поддержкой и пропагандой" не отталкивать, а наоборот, поощрять. Пренебрежение не поощряет. Ненависть не поощряет", - написал Олесь Доний.

29 июня национальная сборная Украины по футболу победила команду Швеции со счетом 2: 1. Впервые украинские футболисты вышли в 1/4 финала Чемпионата Европы по футболу. Украина сыграет против Англии. Матч состоится в Риме 3 июля. Начало игры в 22:00. В других 1/4 финала между собой сыграют: Бельгия - Италия, Дания - Чехия, Швейцария - Испания.