"Убийцы языка" - стикеры с фото "слуг народа" расклеили в Киеве

Показали депутатов, которые вносили скандальные законопроекты. Фото: Виктор Таран

Стикеры с фото народных депутатов от "Слуги народа" Никиты Потураева, Евгении Кравченко и Александра Санченко развесили в Киеве.

На них разместили подпись "Убийца языка", написал политический эксперт Виктор Таран в Facebook

Депутаты подавали законопроекты, предлагающие отсрочить нормы закона о функционировании государственного языка в сфере культуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуги" готовят наступление на языковой закон

"Теперь киевляне будут знать в парламенте, кто хочет "убить язык". Депутаты, которым не нравится язык, советую одно - шуруйте в Ростов!" - добавил Таран.

Верховная Рада не смогла внести в повестку дня законопроект об отсрочке норм об украинском языке в теле- и кинопроизводстве. Внесение в повестку дня и сокращение сроков рассмотрения проекта закона "О поддержке отечественных производителей теле- и кинопродукции в период установления карантина в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19" (№5554) поддержали 204 народных депутата при необходимых 226 .