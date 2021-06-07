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понедельник, 07 июня 2021 12:30

"Убийцы языка" - стикеры с фото "слуг народа" расклеили в Киеве

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&quot;Убийцы языка&quot; - стикеры с фото &quot;слуг народа&quot; расклеили в Киеве
Показали депутатов, которые вносили скандальные законопроекты. Фото: Виктор Таран

Стикеры с фото народных депутатов от "Слуги народа" Никиты Потураева, Евгении Кравченко и Александра Санченко развесили в Киеве.

На них разместили подпись "Убийца языка", написал политический эксперт Виктор Таран в Facebook

Депутаты подавали законопроекты, предлагающие отсрочить нормы закона о функционировании государственного языка в сфере культуры.

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"Теперь киевляне будут знать в парламенте, кто хочет "убить язык". Депутаты, которым не нравится язык, советую одно - шуруйте в Ростов!" - добавил Таран.

Верховная Рада не смогла внести в повестку дня законопроект об отсрочке норм об украинском языке в теле- и кинопроизводстве. Внесение в повестку дня и сокращение сроков рассмотрения проекта закона "О поддержке отечественных производителей теле- и кинопродукции в период установления карантина в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19" (№5554) поддержали 204 народных депутата при необходимых 226 .

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