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Ткаченко презентовал мультимедийный курс по изучению украинского языка

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Ткаченко презентовал мультимедийный курс по изучению украинского языка
Курс дозволяє онлайн вивчати українську. Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

На базе Образовательного хаба Киева презентовали мультимедийный курс "Сучасна українська мова".

"Курс разработан по технологии, позволяющей быть максимально вовлеченным в процесс. Сторителинг, квесты, тесты и другие форматы помогают лучше усвоить правила. При этом поддерживая интерес и запоминая основы и сложные моменты с тремя модулями: правописание, деловая речь и, собственно, языка и речи. К тому же блоки доступны онлайн. Поэтому проходить их по желанию можно и днем, и ночью", - написал в Facebook министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Он назвал популяризацию украинского языка одним из приоритетов национальной безопасности Украины.

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"Именно популяризация позволяет мягко украинизировать наше общество. Убежден, что курс "Сучасна українська мова" будет способствовать этому. Рассчитываю на спрос среди украинцев, проживающих в Украине, так и среди представителей украинской диаспоры. А также иностранцев, желающих овладеть украинским языком. Ведь так здорово, когда на улицах родной страны все больше слышен родной язык", - добавил министр.

Курс доступен по ссылке.

Национальная комиссия по стандартам государственного языка проверит задания для проведения экзаменов на уровень владения государственным языком. Проверка продлится с 17 мая по 17 июня 2021 года. Посмотреть задачи из разделов "Культура речи" и "Чтение" смогут все желающие.

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