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пятница, 29 ноября 2019 10:38

Таксист выбросил из машины украиноязычную пассажирку

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В Киеве таксист выгнал из автомобиля украиноязычную женщину.

Потерпевшая Анна Процук написала об этом в социальных сетях.

Она села в салон авто, от водителя ничего не требовала. Когда мужчина услышал, что пассажирка общается на украинском языке, обматерил ее.

Автор: "Вголос"
 

Поведение таксиста возмутила пользователей соцсети.

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Автор: "Вголос"
 

Автор: "Вголос"
 

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В г. Берегово на Закарпатье украиноязычную женщину отказались обслуживать. Продавщица заявила, что она не понимает украинского языка. Видео распространили в сети представители венгерского нацменьшинства. Оно их возмутило.

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