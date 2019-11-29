Таксист выбросил из машины украиноязычную пассажирку

В Киеве таксист выгнал из автомобиля украиноязычную женщину.

Потерпевшая Анна Процук написала об этом в социальных сетях.

Она села в салон авто, от водителя ничего не требовала. Когда мужчина услышал, что пассажирка общается на украинском языке, обматерил ее.

Автор: "Вголос"

Поведение таксиста возмутила пользователей соцсети.

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Автор: "Вголос"

Автор: "Вголос"

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В г. Берегово на Закарпатье украиноязычную женщину отказались обслуживать. Продавщица заявила, что она не понимает украинского языка. Видео распространили в сети представители венгерского нацменьшинства. Оно их возмутило.