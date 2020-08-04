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вторник, 04 августа 2020 12:59

Стефанчук допускает возможность рассмотрения изменений языкового закона на референдуме

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Стефанчук допускает возможность рассмотрения изменений языкового закона на референдуме
Для референдума нужно собрать подписи. Фото: pexels.com

Для вынесения языкового вопроса на референдум нужно собрать 3 млн подписей.

Об этом сообщил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает "Фокус".

У него спросили о возможности с помощью референдума изменить закон о языках.

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"Законопроект о всеукраинском референдуме прописан не для внесения изменений и дополнений, а исключительно на отмену закона или отдельных его частей. Языковой вопрос могут обсуждать в обществе. Чтобы вынести его на общенациональный референдум, необходимо собрать 3 миллиона подписей избирателей", - пояснил вице-спикер.

Законопроект нардепа от монобольшинства Максима Бужанского о языке в образовательном процессе не будут рассматривать в Верховной Раде осенью. Об этом заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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Дата
04
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