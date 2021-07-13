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вторник, 13 июля 2021 11:18

"Слуги народа" хотят принять русификаторский закон
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Депутаты фракции «Слуга народа» хотят внести изменения в языковое законодательство.
Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych
Их проект отменяет ряд положений языкового закона
14 июля должен рассмотреть бюджетный комитет, а 15 июля - на внеочередной сессии Верховной Рады.

Депутаты фракции "Слуга народа" хотят внести изменения в языковое законодательство.

"Слуги" спешат ко второй годовщине закона о языке, чтобы помешать вступлению в действие с 16 июля его важных норм, в частности, показа фильмов на украинском. Для этого "слуги" проталкивают поправки в законопроект №5551-2 о финансировании культурного наследия. Это является грубым нарушением регламента - ведь поправки не касаются темы законопроекта", - сообщили в сообществе "Мова об'єднує".

14 июля должен рассмотреть бюджетный комитет. 15 июля на внеочередной сессии Верховная Рада может их принять.

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"Поправку 13 внес лично глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Она предусматривает полный вывод телевидения из-под действия закона о языке и фактически позволяет демонстрацию фильмов, а также избирательной агитации и рекламы на русском, - написал в Facebook депутат Владимир Вятрович. - Поправку 14 аналогичного содержания подал "слуга" - мажоритарник из Львовской области Орест Саламаха. Поправка 16 внесена еще одним "слугой" Андреем Клочко, освобождает кучу кадров, назначенных нынешней властью, от обязанности сдавать экзамен на уровень владения украинским языком. И наконец, поправка 17 Максима Бужанского предусматривает изменения в закон о языке и всех образовательных законов. Главный смысл этой поправки - русский язык становится языком образовательного процесса наравне с украинским. А любые наказания для нарушителей закона о языке отменяются".

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций рекомендует парламенту принять законопроект, которым хотят разрешить обучение иностранцев в вузах на русском языке. Законопроект № 3717 "О внесении изменений в закон Украины "О высшем образовании" относительно урегулирования образовательной деятельности в сфере высшего образования для иностранных граждан и лиц без гражданства" инициировали 12 членов фракции "Слуга народа" и один из группы "Партия "За будущее".

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Дата
13
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