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вторник, 29 июня 2021 17:07

Сколько украинцев поддерживают изучение русского в школах

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Сколько украинцев поддерживают изучение русского в школах
Большинство опрошенных выступило за изучение английского языка. Фото: pexels.com

9,5% граждан выступили за обязательное изучение русского языка в украинских школах

По результатам опроса русский опередили английский, немецкий и французский, сообщает "24 канал".

86,4% респондентов считают, что школьники должны обязательно учить английский. 19,4% - немецкий и 14% - французский.

Далее в рейтинге идут испанский, польский, португальский, китайский и арабский языки.

96,6% опрошенных в возрасте от 18 до 29 лет считают, что изучать в школах нужно английский. За изучение русского проголосовали преимущественно люди 40 - 49 лет. Среди людей старше 60 лет только 7% выступили за русский.

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За преподавание русского проголосовало большинство тех, кто живет в селе, а не в городе. Обязательное преподавание русского языка в школах поддерживают 12,2% мужчин и 7,6% женщин.

В исследовании 29 - 30 мая приняли участие 1,2 тыс. респондентов. Участие в опоросе принимали мужчины и женщины в возрасте от 18 лет, проживающие во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Донбасса и Крыма.

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций рекомендует парламенту принять законопроект, которым хотят разрешить обучение иностранцев в вузах на русском языке. Среди инициаторов в частности "слуга народа" Мария Мезенцева, которая возглавляет парламентскую делегацию в ПАСЕ.

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Дата
29
июня

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