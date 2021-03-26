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пятница, 26 марта 2021 18:21

Секретарь СНБО рассказал об отношении к русскому

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Секретарь СНБО рассказал об отношении к русскому
Данилов напомнил, что РФ вмешивается в дела соседних стран. Фото: СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Российская Федерация "защищает" не русских, а русскоговорящих.

"Это их задача, это их миссия, они себе так придумали. Они живут в своем мире, выдуманном, и они считают, что должна быть только Российская империя. Это у них такие имперские прихоти, которые они никогда не прекращают и, к сожалению, они дорого обходятся как для Украины, так и для Грузии, Молдовы и всех стран в окружении РФ", - отметил Данилов в интервью радио НВ.

Вместо того чтобы заниматься своими внутренними делами, Россия постоянно вмешивается в дела других стран, сказал он.

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"Есть опасная ситуация, связанная именно с языком. Я уже неоднократно говорил, что Россия выбрала такую ​​доктрину, она уже защищает не русских, она защищает русскоязычных. Это опасная ситуация для любой страны. И мы говорим, что если Украина начинает говорить по-русски, то ждите, что Путин будет защищать тех граждан, причем не спрашивая у них, нуждаются они той защиты, или нет", - добавил Данилов.

Русскоязычные программы на телеканале "Дом" могут негативно повлиять на будущее Украины. Такое мнение Gazeta.ua выразил эксперт по вопросам языковой политики Тарас Марусик.

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