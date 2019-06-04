Секретарь горсовета признался, что не понимает украинского языка

Секретарь горсовета Славянска Донецкой области Жан Ким сделал замечаний чиновнику за украинский язык.
Он требовал от и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры Фреда Корепанова говорить по-русски во время сессии горсовета.
Фрагмент видеозаписи со случаем опубликовали "Славянские ведомости" в YouTube.
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"Ты можешь на русском разговаривать? Путаешься. А то непонятно, что ты там говоришь", - сказал Ким Корепанову во время его доклада.
В городском совете Луцка отказались принимать обращения, написанное на русском языке. Об этом сообщили члены комиссии по вопросам упорядочения названий улиц города.
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