Секретарь горсовета признался, что не понимает украинского языка

В горсовете Славянска от чиновника требовали говорить по-русски. Фото: "Славянск Деловой"

Секретарь горсовета Славянска Донецкой области Жан Ким сделал замечаний чиновнику за украинский язык.

Он требовал от и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры Фреда Корепанова говорить по-русски во время сессии горсовета.

Фрагмент видеозаписи со случаем опубликовали "Славянские ведомости" в YouTube.

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"Ты можешь на русском разговаривать? Путаешься. А то непонятно, что ты там говоришь", - сказал Ким Корепанову во время его доклада.

В городском совете Луцка отказались принимать обращения, написанное на русском языке. Об этом сообщили члены комиссии по вопросам упорядочения названий улиц города.