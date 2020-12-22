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вторник, 22 декабря 2020 13:17

Сейчас 2 вещи влияют на развитие языка - Арина Демская

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Сейчас 2 вещи влияют на развитие языка - Арина Демская
Демская указала на необходимость создания языковых корпусов. Фото: "Моя Могилянка"

Языковед Орися Демская считает, что сейчас на развитие речи больше всего влияют политика и экономика.

"Экономики больше, чем политики. Если в структуре экономики есть сегменты рынка языковых товаров и услуг, возникает элемент заработка. А элемент заработка - это путь к благосостоянию. Любой язык, который является ключом и открывает двери к благополучию, становится сильным, развивается, функционирует во всех тех сферы, где ему нужно работать. И тогда даже политика не может использовать языки и пользоваться принципом "разделяй и властвуй", - сказала она в интервью kyivdaily.com.ua.

Демская указала на сходство функционирования языка и математики.

"Как по мне, язык - это чистая математика. Если мы имеем парадигму склонения, то есть только такая ​​парадигма, а не другую. Существительное земля или существительное космос, или оно украинское, или польское, или испанское, имеет только такие, а не другие грамматические формы. Как 2+2=4, так 5х5=25. Все наши утверждения "чем больше синонимов, тем богаче язык" - правильные, но без стройного грамматического строя нет четкой речи. Если мы хотим разрушить какой-то язык, надо разрушать грамматику, в основе которой математическая логика", - считает филолог.

Для создания программ используют язык программирования. Он пользуется цифрами и формулами. С помощью языка мир описывают одним способом, а с помощью математики - в другой.

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"Современные языки все больше стремятся иметь свои компьютерные модели. Одним из примеров присутствия человеческой речи в компьютере являются корпуса естественных языков. Иначе говоря, машинизированное стандартованное собрание текстов природных языка, наличие которых является предпосылкой технологической способности языка. Например, известный британский национальный корпус. Как это технологичность можно увидеть? когда появился Zoom, его сразу полонизировали, русифицировали, германизировали.

Украинская локализация - это когда мировые продукты, выходящие на английском языке, попадают в локальное языковое пространство. Украиноязычная локализация не состоялась качественно . Она частично состоялась. Где-то Zoom был украиноязычный, где-то - английськомовний, где-то - русскоязычный. Мы все еще не имеем достаточного компьютерного ресурса. Прежде всего корпусов, баз данных, банков данных, электронных словарей. Мы должны это нарабатывать" , - считает Орися Демская.

Кабмин утвердил новый план реализации стратегии популяризации украинского языка до 2030 года "Сильный язык - успешное государство". Проект распоряжения инициировал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

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