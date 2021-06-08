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вторник, 08 июня 2021 14:20

Самый популярный музей Швеции. Запустили украиноязычные экскурсии на 400-летнем корабле

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Самый популярный музей Швеции. Запустили украиноязычные экскурсии на 400-летнем корабле
Елена Зеленская представила украинский аудиогид для шведского музея. Фото: АП

Первая леди Елена Зеленская представила украинский аудиогид в шведском музее "Ваза".

"Украину и Швецию объединяют не только общие события прошлого, но и теплые, дружеские отношения в наше время. Расширяя дружбу и сотрудничество, мы запускаем украиноязычный аудиогид в Музее Ваза в Стокгольме. Это самый популярный музей Швеции", - сказала Зеленская во время празднования Национального дня Швеции, сообщает Офис президента.

В музее представили судно "Ваза". Это единственный в мире корабль XVII века, сохранившийся до наших дней.

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Аудиогид представили на открытии арт-зоны, посвященной дружбе Украины и Швеции. Она расположена на маршруте от Национального музея истории Украины до Арки дружбы народов.

"Сегодня мы представляем пеший маршрут уголками Швеции в центре Киева. Это арт-зоны, посвященные тысячелетней дружбе, разнообразию, гендерному равенству, инновационности, экологичности и безбарьерности", - сказал посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг.

В Музее Сергея Параджанова в Армении запустили украиноязычный аудиогид. Реализация первого украиноязычного аудиогида в Армении началась в феврале 2020 года. Это сделали благодаря сотрудничеству Министерства иностранных дел, Посольства Украины в Республике Армения и Музея Сергея Параджанова.

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