С трибуны убрали депутата, который отказался выступать на украинском языке

Пророссийский депутат Лесик отказался выступать на украинском. Фото: mykharkov.info

Депутат городского совета Харькова от ОПЗЖ Андрей Лесик отказался выступать на украинском языке и заявил, что в Украине произошел вооруженный государственный переворот.

Лесик начал речь на русском языке. Другие депутаты и представители общественных организаций потребовали, чтобы он перешел на государственный язык, передает "Depo.Харьков".

Исполняющий обязанности городского главы Харькова Игорь Терехов позволил Лесику продолжить выступление.

"В стране несколько лет назад произошел вооруженный государственный переворот", - заявил депутат.

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После этого депутаты и активисты оттолкнули Лесика от трибуны. В зале начали скандировать: "Чемодан - вокзал - Россия".

"Вы не закончите, потому что вы сейчас провоцируете зал. Мы с вами договаривались, что в сессионном зале не будет никакой политики, мы с вами договаривались. Лесик, садитесь на место, ваше выступление закончено", - сказал Терехов.

Андрей Лесик известный пророссийскими взглядами. Выступал на российских каналах и призвал создать Одесскую народную республику. Его регулярно обливают зеленкой активисты организаций "Рассвет" и "Фрайкор".