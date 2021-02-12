С какими жалобами чаще всего обращаются к языковому омбудсмену

Чаще всего омбудсмену жалуются на отсутствие украинской версии сайта. Фото: "Украинская правда"

605 обращений получил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень с 16 января по 11 февраля 2021 года.

Почти 50% обращений касались отсутствия украинской версии сайтов о предоставлении услуг или интернет-магазинов, написал Кремень в Facebook.

"Подавляющее большинство (281) обращений касается отсутствия украинской версии вебсайтов о предоставлении услуг сайтов интернет-магазинов. 126 граждан пожаловались на нарушение своих прав, препятствия и ограничения в пользовании государственным языком в сфере обслуживания. Больше всего таких нарушений (53) выявлено киевлянами", - написал он.

276 обращений и жалоб поступили из Киева и Киевской области.

Из Луганской области поступило 7 сообщений из Николаевской - 6, Донецкой - 4, Тернопольской - 4, Херсонской, Ровенской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой по 2 обращения.

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Поступают сообщения об использовании иностранного языка депутатами местных советов городов Николаева, Одессы, Днепра, Запорожья и о нарушении языкового законодательства в сфере образования.

Более 60% украинский поддерживают норму об обслуживании украинском языке. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 27 января по 1 февраля.