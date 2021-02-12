С какими жалобами чаще всего обращаются к языковому омбудсмену

 
Ексклюзивы
1/5
Позволяют ли электронные дневники контролировать успеваемость школьников
Позволяют ли электронные дневники контролировать успеваемость школьников
Просмотров: 162
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 99
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Просмотров: 3330
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Просмотров: 126
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 234
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Просмотров: 846
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 180
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 333
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1296
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 414
Фото
Все фото
8
18
8
6
10
Берегись &quot;языкового патруля&quot;: сеть взорвалась мемами
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
&quot;Каких тебе еще реваншей не хватает?&quot; - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
&quot;Руки прочь от языка!&quot; - люди пришли под Раду (онлайн)
"Руки прочь от языка!" - люди пришли под Раду (онлайн)
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald&#039;s
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald's
Разумкову принесли российские лапти и &quot;грамоту&quot; РФ
Разумкову принесли российские лапти и "грамоту" РФ
Видео
Все видео
Депутат отказался говорить на украинском на заседании
Депутат отказался говорить на украинском на заседании
Мэр Николаева переводил депутатов из ОПЗЖ, которые не хотели разговаривать на украинском
Мэр Николаева переводил депутатов из ОПЗЖ, которые не хотели разговаривать на украинском
"1+1" снял все страйки с украиноязычного YouTube канала Geek Journal
"1+1" снял все страйки с украиноязычного YouTube канала Geek Journal
Владелец кафе извинился за неуважение к украинскому языку
Владелец кафе извинился за неуважение к украинскому языку
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Интервью
1/5
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 180
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 333
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1296
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 441
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 504
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
12 февраля 2021
Просмотров: 243
Яша має чітко знати: він хоче їсти чи замерз
Хлопчик Яша бавиться у дворі. Відчиняється кватирка, і з неї долинає голос: – Яшенько, тобі час додому! Хлопчик задирає голову: ...
суббота, 13 февраля 2021 01:13

С какими жалобами чаще всего обращаются к языковому омбудсмену

  Комментировать
С какими жалобами чаще всего обращаются к языковому омбудсмену
Чаще всего омбудсмену жалуются на отсутствие украинской версии сайта. Фото: "Украинская правда"

605 обращений получил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень с 16 января по 11 февраля 2021 года.

Почти 50% обращений касались отсутствия украинской версии сайтов о предоставлении услуг или интернет-магазинов, написал Кремень в Facebook.

"Подавляющее большинство (281) обращений касается отсутствия украинской версии вебсайтов о предоставлении услуг сайтов интернет-магазинов. 126 граждан пожаловались на нарушение своих прав, препятствия и ограничения в пользовании государственным языком в сфере обслуживания. Больше всего таких нарушений (53) выявлено киевлянами", - написал он.

276 обращений и жалоб поступили из Киева и Киевской области.

Из Луганской области поступило 7 сообщений из Николаевской - 6, Донецкой - 4, Тернопольской - 4, Херсонской, Ровенской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой по 2 обращения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мэр Николаева переводил депутатов из ОПЗЖ, которые не хотели разговаривать на украинском

Поступают сообщения об использовании иностранного языка депутатами местных советов городов Николаева, Одессы, Днепра, Запорожья и о нарушении языкового законодательства в сфере образования.

Более 60% украинский поддерживают норму об обслуживании украинском языке. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 27 января по 1 февраля.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С какими жалобами чаще всего обращаются к языковому омбудсмену». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
6
 Просмотров: 66962
Австралийские сестры-серфингистки в бикини зажгли на пляже
Австралийские сестры-серфингистки в бикини зажгли на пляже
11
 Просмотров: 12366
Гороскоп на 11 февраля: как надо встречать год Быка
Гороскоп на 11 февраля: как надо встречать год Быка
 Просмотров: 9378
Екатерина Бужинская подчеркнула прелести откровенным боди
Екатерина Бужинская подчеркнула прелести откровенным боди
5
 Просмотров: 8856
Воссоздали последний день жизни 15-летнего парня, которого нашли мертвым
Воссоздали последний день жизни 15-летнего парня, которого нашли мертвым Просмотров: 7695
Сьогодення
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
 1 Просмотров: 864
"Слуги" хотят отменить штрафы за нарушение языкового закона
"Слуги" хотят отменить штрафы за нарушение языкового закона Просмотров: 324
Ученые вывели формулу идеальной речи
Ученые вывели формулу идеальной речи Просмотров: 252
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
 Просмотров: 891
Депутат отказался говорить на украинском на заседании
Депутат отказался говорить на украинском на заседании
 1 Просмотров: 2088
Больше всего комментируют
8
Зеленскому доверяют все меньше украинцев - рейтинг
4
Суд Киева сделал просп. Бандеры снова Московским
3
Налог на Google. За что Украине будут платить Facebook и Netflix
1
Выяснили, где соратник Медведчука взял деньги на покупку телеканалов
1
Лукашенко назвал условия своей отставки с президентского поста
Голосов: 44
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть