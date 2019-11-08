Русскоязычных учителей посадили за парты

В Черноморске проходят языковые курсы. Фото: Depo.ua

В Одесской обл. русскоязычные учителя начальных классов в течение школьных каникул проходят курсы по украинскому.

"Во время подготовки к обучению городским методическим кабинетом по заявкам черноморских школ №3, № 4, № 7, УВК, Александровской и Малодолинский школы сформировали три группы по 20 учителей. Курсы рассчитаны на 60 часов", - сообщает пресс-служба Черноморского городского совета.

Занятия проводят Татьяна Шинкаренко из Черноморской СОШ № 4, а также Лидия Верготи и Татьяна Перчеклий из Черноморской гимназии № 1.

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"Программа курсов включает шесть модулей. Каждый модуль содержит определенную теоретическую часть и практические упражнения для приобретения опыта и формирования языковой компетентности. Много внимания уделяется созданию украиноязычной среды и общению учителей между собой на государственном языке во время обучения. Кроме того, учителя получают домашние задания, которые выполняют очень добросовестно", - отметили в мэрии.

В Украине насчитывается 194 средних школ с русским языком обучения. 43 из них частные. Министерство образования и науки с сентября 2020-го начнет переводить эти школы на украинский язык преподавания.