Родители жалуются на учительницу, которая убедила их детей общаться на украинском

Часть родителей учеников школы №137 Днепра выступила против учительницы украинского языка Виктории Ждановой за ее патриотическую позицию.

Депутат облсовета от партии "Гражданская сила" Елена Зеева привела обращение родителей в Facebook. Неизвестные пожаловались, что учительница рассказывает детям 2 класса на уроках о том, что Россия - враг и агрессор, и что необходимо общаться на украинском языке, об этом сообщает 49000.com.ua

Автор: 49000.com.ua

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Родителей возмутило то, что их дети хотят слышать от них украинский язык дома. Возмущение аргументировали тем, что в Авиаторском, где расположен один из корпусов школы, якобы 80% русскоязычных жителей.

Родители обращались к директору школы Ирине Гайдан, но она вступилась за учительницу. Подчеркнула, что претензий к ней нет, ведь учебный процесс она организовывает правильно, а на уроках придерживается государственной политики. Поддержали Викторию Жданову и другие родители.

"Что она говорит неправильно? Кто будет отрицать, что у нас седьмой год идет война. На востоке до сих пор стреляют и гибнут герои. То, что преподаватель прививает любовь к украинскому языку, я считаю плюсом", - отметила директор.

По ее словам, родители говорили, что когда дети вырастут то сами должны выбрать, на каком языке им любить Украину. В свою очередь женщина не поняла, каких же граждан таким образом можно воспитать.

В итоге директор разобралась в ситуации, попросила учительницу исправить некоторые недостатки. Впрочем, нападения на учительницу продолжаются, как и оказание ей поддержки.

Автор: 49000.com.ua

Автор: 49000.com.ua

Недавно в Национальном педагогическом университете имени Михаила Драгоманова разгорелся скандал из-за преподавательницы философии и культурологии Евгении Бильченко. Профессор опубликовала в соцсети пост, где раскритиковала переход сферы обслуживания на украинский язык. "Этот закон - лишь звено цепи, очередной опухший лимфоузел в теле онкобольной американской колонии. Больно смотреть, как испуганно перестраивается под новый маразм мой бедный непобедимый народ", - написала преподавательница в соцсети. По ее мнению, в Украине продолжается "гражданская война". Ее слова вызвали возмущение среди студентов. Сама же Бильченко заявила, что ее не могут уволить за собственные мысли. 25 января в университете собирались на заседание, однако окончательных решений пока не приняли.