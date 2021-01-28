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четверг, 28 января 2021 16:18

Радиостанцию ​​оштрафовали за нарушение языковых квот

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Радиостанцию ​​оштрафовали за нарушение языковых квот
В эфире радио должно быть не менее 35% украинских песен Фото: pexels.com

28 января Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал радио Best FM за нарушение языковых квот. Объем песен на украинском языке в эфире станции составлял менее 35%.

"Во время проведения проверки стало известно, что 2 февраля 2020 радиостанция Best FM распространила в эфире песни на государственном языке объемом 29,91 процента. Это меньше, чем определенная законодательством квота", - говорится в сообщении Нацсовета.

Телерадиоорганизации должны обеспечивать долю песен государственным языком в объеме не менее 35% общего объема, распространенного в течение суток. А также не менее 35% общего объема песен, распространенных в каждом промежутке времени между 7:00 и 14:00 и между 15:00 и 22:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Закон о языке: когда начнут штрафовать нарушителей

Вещатель нарушил требования Закона Украины "О телевидении и радиовещании". В течение 30 дней должен уплатить в государственный бюджет Украины штраф в размере 12 485 грн - 5% общей суммы лицензионного сбора.

Радио обязали привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждение телеканалу ZIK за ненормативную лексику, прозвучавшую в эфире 12 декабря 2019 во время брифинга МВД по делу об убийстве Павла Шеремета.

Представители Министерства внутренних дел демонстрировали аудиозаписи телефонных разговоров с бранью и обсценной лексикой.

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