Проверьте себя: экзамен с украиского языка можно сдать бесплатно

Есть возможность зарегистрироваться на тестовый экзамен в разделах "Культура речи" и "Чтение". Фото: pexels.com

Национальная комиссия по стандартам государственного языка проверит задания для проведения экзаменов на уровень владения государственным языком.

Проверка пройдет с 17 мая по 17 июня 2021 года. Просмотреть задания из разделов "Культура речи" и "Чтение" смогут все желающие, сообщает Нацкомиссия.

Зарегистрироваться на проверку заданий можно с 17 мая по ссылке. Участникам дадут возможность составить часть экзамена, и протестировать готовность системы к нагрузкам.

Комиссия будет собирать данные о корректности работы системы и удобстве функционала для претендентов.

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Выполнить тестовые задания онлайн можно будет только один раз. Участникам сообщат результаты тестирования. Экзаменационная система будет работать в тестовом режиме, поэтому возможны задержки.

Кабинет Министров Украины утвердил Порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком. Об особенностях проверки знаний языка Gazeta.ua рассказала председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская.