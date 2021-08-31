Преподавателей уволили за критику языкового закона

Депутат получила ответ об увольнении преподавателей. Фото: facebook.com/NataliyaPipaOfficialPage

Народный депутат Наталия Пипа сообщила об увольнении преподавателей за украинофобские заявления.

Она получила ответ от Государственной службы качества образования Украины по поводу Евгении Бильченко, Сергея Шубина и Дениса Ситникова

"Я не "полиция нравов". А человек, который любит свою страну, язык, историю. Болею за наше образование и делаю все возможное, чтобы его улучшить. Через несколько дней студенты вернутся к учебе. И я не хочу, чтобы на восьмом году войны они слышали от некоторых преподавателей, что "украинский язык - рвота", "языковой закон - лимфоузел на теле онкобольной американской колонии", а "Крым - это Россия", - написала Пипа в Facebook.

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"Бильченко - отстранена от работы, а с 20 сентября 2021-му уволена с должности профессора кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Драгоманова.

Шубину объявлен выговор, рассматривается ришенння об увольнении с должности заведующего кафедрой гуманитарных дисциплин Николаевского института НУ "Одесская юридическая академия".

Ситникова уволили с 31 августа 2021 года с должности доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин Одесского национального университета имени Мечникова", - сообщила Пипа.

Кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин пообещал вернуть изучение русского языка в школах города. Он заявил, что дети наравне с украинской классикой должны читать и российскую.