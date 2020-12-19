Праздник Николая отменили после языкового конфликта

 
Ексклюзивы
1/5
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 234
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
1 Просмотров: 1251
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 1179
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 522
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 315
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1611
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 558
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 765
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 396
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 711
Фото
Все фото
18
8
6
10
6
&quot;Каких тебе еще реваншей не хватает?&quot; - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
&quot;Руки прочь от языка!&quot; - люди пришли под Раду (онлайн)
"Руки прочь от языка!" - люди пришли под Раду (онлайн)
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald&#039;s
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald's
Разумкову принесли российские лапти и &quot;грамоту&quot; РФ
Разумкову принесли российские лапти и "грамоту" РФ
&quot;Разве что у каких-то забегаловок русские вывески&quot; - как на Крещатике выполняют языковой закон
"Разве что у каких-то забегаловок русские вывески" - как на Крещатике выполняют языковой закон
Видео
Все видео
Мы сами должны создавать украиноязычную среду - Куликов
Мы сами должны создавать украиноязычную среду - Куликов
Залогом успеха стал украинский язык - автор популярного видео в YouTube
Залогом успеха стал украинский язык - автор популярного видео в YouTube
Мужчина в трамвае набросился на женщину, которая разговаривала на украинском языке
Мужчина в трамвае набросился на женщину, которая разговаривала на украинском языке
Селезнев попросил прощения у Йовичевича
Селезнев попросил прощения у Йовичевича
Украинцы пишут Радиодиктант национального единства. Вживую
Украинцы пишут Радиодиктант национального единства. Вживую
Интервью
1/5
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 675
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1404
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
1 Просмотров: 783
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 270
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
1 Просмотров: 4914
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
18 декабря 2020
Просмотров: 432
Збій у матриці
Телевізор я викинув. Ну, як викинув – віддав плазму сусіду-телемайстру. З обмовкою: якщо полагодить – повертає, якщо ні – лишає на ...
суббота, 19 декабря 2020 12:35

Праздник Николая отменили после языкового конфликта

  Комментировать
Праздник Николая отменили после языкового конфликта
В Глухове детей заставляли петь на русском. Фото: magnolia-tv.com

В Глухове Сумской области в общеобразовательной школе первоклассник отказался петь на празднике Николая песню на русском языке.

"Высказали свою точку зрения, что я не хочу, чтобы мой ребенок в Украине на украинском празднике, исполнял песни на русском языке. Директор ничего вразумительного мне сказать не смог, тогда я, через депутата нашей общины обратились yсно в отдел образования нашего города и оттуда в телефонном режиме разговаривали с директором на счет исключения русской песни из репертуара утренника", - рассказала мать школьника Алиса Ковалева, передает "Магнолия-ТВ".

Праздник отменили для всех учащихся. Учительница обвинила во всем женщину и удалила ее из школьного чата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во время дистанционного обучения ученики чаще жалуются на язык преподавания

"Я понимаю, что это попытка учителя отомстить мне и моему сыну за нашу позицию говорить в Украине на украинском языке. Это делается намеренно, чтобы противопоставить меня всему классу и указать на меня как на "ведьму", которая хочет лишить детей праздника. Думаю, что сказалось еще и то, что я не поощряю коррупции в школе и не сдаю никакие фонды и не оплачиваю шторы и подарки учителям", - говорит мама ребенка.

В Одессе в городском трамвае №5 между пассажирами произошел конфликт. Мужчина набросился на женщину, которая говорила на украинском. Пассажир угрожал женщине тюрьмой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Праздник Николая отменили после языкового конфликта». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
декабря

Линолеум начали делать с пропитанной в масле мешковины

Для кнопкодавов ввели штрафы

Верденская "мясорубка": завершилась кровавая битва

Рукопись Марии Матиос продали за 2600 гривен

Британцы вернули Гонконг Китая на условиях сохранения там демократии

Один из самых известных диссидентов не дожил менее года до распада СССР

Фильм "Титаник" стоил дороже, чем сам корабль

Самое читаемое
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси 3 Просмотров: 34976
Под крики &quot;вон&quot; Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
Под крики "вон" Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
 1 Просмотров: 20449
Какое будущее ждет Зеленского - астрологиня ошеломила прогнозом
Какое будущее ждет Зеленского - астрологиня ошеломила прогнозом
 1 Просмотров: 13653
Убийство женщины-таксиста спланировал 17-летний парень. Известен мотив
Убийство женщины-таксиста спланировал 17-летний парень. Известен мотив
5
 Просмотров: 13365
Гороскоп на 18 декабря: перед кем откроются новые финансовые перспективы
Гороскоп на 18 декабря: перед кем откроются новые финансовые перспективы
 Просмотров: 9567
Сьогодення
Офис языкового омбудсмена атаковали хакеры
Офис языкового омбудсмена атаковали хакеры Просмотров: 99
Будут бить по репутации - языковой омбудсмен прокомментировал штрафы
Будут бить по репутации - языковой омбудсмен прокомментировал штрафы Просмотров: 351
Радиодиктант без ошибок написал только 1 человек
Радиодиктант без ошибок написал только 1 человек Просмотров: 738
Уволили сотрудницу банка, которая отказалась обслуживать клиента на украинском
Уволили сотрудницу банка, которая отказалась обслуживать клиента на украинском Просмотров: 1026
Мы сами должны создавать украиноязычную среду - Куликов
Мы сами должны создавать украиноязычную среду - Куликов
 1 Просмотров: 711
Больше всего комментируют
9
Арестович извинился за российскую пропаганду об убитом воине ВСУ
4
Первая леди Зеленская впервые приняла участие в совещании послов
3
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси
3
В Одессе отменили отставку Ройтбурда. ОПЗЖ блокировала облсовет
2
Умер последний президент Чехословакии
Голосов: 321
Голосование Коли должен был выиграть "Золотой мяч-2020"?
  • 1) Роберт Левандовский
  • 2) Кевин де Брейне
  • 3) Мохаммед Салах
  • 4) Лука Модрич
  • 5) Месси/Роналду
Просмотреть