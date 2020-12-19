Праздник Николая отменили после языкового конфликта

В Глухове детей заставляли петь на русском. Фото: magnolia-tv.com

В Глухове Сумской области в общеобразовательной школе первоклассник отказался петь на празднике Николая песню на русском языке.

"Высказали свою точку зрения, что я не хочу, чтобы мой ребенок в Украине на украинском празднике, исполнял песни на русском языке. Директор ничего вразумительного мне сказать не смог, тогда я, через депутата нашей общины обратились yсно в отдел образования нашего города и оттуда в телефонном режиме разговаривали с директором на счет исключения русской песни из репертуара утренника", - рассказала мать школьника Алиса Ковалева, передает "Магнолия-ТВ".

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"Я понимаю, что это попытка учителя отомстить мне и моему сыну за нашу позицию говорить в Украине на украинском языке. Это делается намеренно, чтобы противопоставить меня всему классу и указать на меня как на "ведьму", которая хочет лишить детей праздника. Думаю, что сказалось еще и то, что я не поощряю коррупции в школе и не сдаю никакие фонды и не оплачиваю шторы и подарки учителям", - говорит мама ребенка.

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