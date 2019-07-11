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четверг, 11 июля 2019 13:46

Подервянский обратился к украинцам

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Подервянский обратился к украинцам
Лесь Подервянский призвал общаться на родном языке. Фото: "Антикор"

Писатель и художник Лесь Подревьянский обратился к украинцам перед вступлением в действие закона о языке.

Граждане свободных стран общаются между собой на языке своего народа, заявил он в видеообращении.

Только в колониях национальный язык выносят на маргинез. Там аборигены будут пытаться говорить на языке метрополии, чтобы выбиться в высшие слои общества.

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"Но и в таком случае хозяин всегда напомнит аборигенам, кто они и откуда. Здесь можно вспомнить Пушкан, который назвал Гоголя хохлом", - заявил Подервянский.

"И здесь ты должен сделать выбор. Кем ты хочешь быть: хозяином в своем доме или слугой?" - заключил художник.

В Украине могут пересмотреть закон о языке. Об этом предупредили на заседании экспертной группы по вопросам языковой политики.

Документ вступает в силу 16 июля 2019-го.

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