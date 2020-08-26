Почему русскоязычные переходят на украинский

Автор: "Суспільне" Люди рассказали о переходе на украинский

Украинцы в рамках проекта "Мы перешли" рассказали о переходе с русского на украинский язык.

Ассистентка директора Ксения Буряк перешла на украинский язык в 2019 году, передает "Громадське".

"Окончательно я перешла на украинский язык в прошлом году, на второй день после второго тура выборов президента Украины. Это не стечение обстоятельств, это была последняя капля. Первые мысли о переходе на украинский язык начали возникать в 2014 году, после начала войны с Россией. Изучала украинский язык в школе, поэтому могла перейти и раньше, но не хватало мотивации говорить на украинском постоянно, тем более, что Днепр - русскоязычный город", - рассказала она.

В семье или на работе она не испытывает дискомфорта.

"Стараюсь близкое русскоязычное окружение "перетянуть" на свою сторону. Украинский - это сверхмощное оружие в этой войне за Украину. Также причина - это осознание своего рода, уважение к тем миллионам украинцев, которые были уничтожены исключительно по той причине, что они были носителями именно украинской идентичности. Основная причина - это любовь. Главная мотивация тех, кто защищает Украину - это любовь, мотивация наших врагов - это ненависть", - говорит она.

Историк Кирилл Недря начал разговаривать на русском в университете.

"Я рос в украиноязычной семье. Люди часто удивляются, что украиноязычная семья может жить на Днепропетровщине, тем более в Никопольском промышленном районе, откуда я родом. Общаюсь на украинском с самого детства. В частном секторе, где я жил, вообще не помню, чтобы кто-то общался на русском", - говорит он.

Впоследствии он вернулся к украинскому языку.

"Вступив в Днепр на политологию, столкнулся с трудностями. Почти вся учебная литература в 1990-е была на русском языке. Большинство студенческого окружения было русскоязычным. В те времена вообще в Днепре было сложно найти украиноязычного человека. Постепенно перешел на русский и общался со сверстниками на русском. Когда же приходилось общаться с родными, то общался на украинском, у окружающих это вызывало недоумение. Для меня вполне нормальная ситуация - в Украине говорить на украинском. Я могу понять человека, который не говорит на украинском, но не знать украинского - для меня это маловероятная ситуация. В украинском языке заложен колоссальный потенциал. Чтобы его раскрыть, нужно чтобы больше людей общались на украинском. Когда языком пользуются, он ​​растет и развивается", - говорит историк.

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Журналистка Анастасия Гречникова перешла на украинский после просьбы дочери.

"Мой пятилетний ребенок однажды утром просто сказал, что она хочет научиться говорить на украинском языке. Я сказала: "Давай тогда будем на нем разговаривать". Я знаю украинский язык достаточно хорошо. Сложность возникает при разговоре, так как ранее привыкла общаться на русском. В разговоре могут "вылетать" слова и даже могу перейти на суржик. Это происходит, когда нужно сказать что-то быстро, а времени вспомнить слова нет. Это моя третья попытка перейти на украинский. Но теперь меня мотивирует ребенок, хочу, чтобы она хорошо владела украинским", - рассказала Гречникова.

Журналист и педагог Павел Донец перешел на украинский в 18 лет. На сегодняшний день разговаривает на украинском 32 года.

"Есть исключения, если честно, если я человека очень сильно уважаю или люблю, я вижу ему трудно, даю слабинку и перехожу на русский. Но это принципиально, и это на всю жизнь. Я себя проверил, я за это во второй раз послужил стране - в АТО. 9 месяцев, не ждал, ушел сам. Все серьезно, все очень глубоко", - говорит он.

Музыкант Андрей Батозский полностью перешел на украинский в 2019 году. С 2018 года начал переписываться только на украинском языке.

"Наступил такой момент, наверное, долго накапливалось, возможно, это связано с войной на востоке. Этакая самоидентификация: "Да кто же я? Я украинец или я русский, или я не знаю, кто я?" Ответ мне пришел в творчестве, когда я, не очень нагружая свой мозг, написал песню на украинском языке. Тогда я понял, что это внутри, на уровне ДНК, на уровне генома. Русизмы, ударения, просто незнание некоторых вещей создавали сложность перехода на украинский. Но мне немножко легче, два знакомых человека преподают украинский язык. Они меня постоянно направляли. Я начал слушать украинский контент, украинскую музыку, смотреть фильмы на украинском", - рассказал музыкант.

Дома 46,2% украинцев общаются на украинском языке. Об этом говорится в исследовании Центра "Социальный мониторинг". На русском дома общаются около 26,4%. 27,3% говорят одинаково часто и украинском, и на русском.