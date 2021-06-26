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воскресенье, 27 июня 2021 10:26

Норвежец выучил украинский язык на Майдане

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Автор: Харальд Хофф
  Арвэ Хансен любит изучать иностранные языки, однако лучше всего они ему даются не из книг, а в живом общении
Арвэ Хансен любит изучать иностранные языки, однако лучше всего они ему даются не из книг, а в живом общении

Норвежский политолог и ученый Арвэ Хансен жил в Украине с 2013-го до 2017 года. За это время стал не только свидетелем революции и принесенных ею изменений, а полюбил украинский язык и женился на украинске.

Он рассказал Gazeta.ua, как ему удалось овладеть украинским и говорить на нем свободно.

"Впервые я приехал в Киев в 2007 году. Говорил по-русски. Украинский я выучил через несколько лет уже во время Революции достоинства. Когда работал в посольстве, у меня была замечательная учительница Татьяна, с которой я занимался украинским час в неделю. Она объяснила мне грамматику и различия между русским и украинским языками. Это была основа. А через два года после этого я вернулся в Украину на революцию и просто много разговаривал с людьми на Майдане. В живом общении язык выучил очень быстро", - сказал Арвэ Хансен.

"Были и оказии. Жена попросила меня пойти в магазин за "гарбузом". Я знал тогда его название российской" тыква ". Попросил у продавщицы, а она говорит: вам тыква, какой арбуз? Не хочу я никакого арбуза. Так я вернулся домой с пустыми руками.

Мне нравится, что украинский язык по сравнению с белоруским, русским или польским, очень мягкий и мелодичній. Мне нравится, что здесь "икают" и "гакают". Просто нравится, как звучит речь. Я никогда языку специально учился. Просто начинал на нем говорить", - поделился норвежец.

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Впрочем Арвэ признается, что с женой Мариной общается преимущественно на русском.

"Когда мы познакомились, начинали на русском. Говорить между собой на другом языке нам непривычно. Но жена уже хорошо владеет норвежским. Со своими родителями она разговаривает на украинском. Когда с ними встречаемся, все говорим на этом языке", - отметил он.

Арвэ Хансен исследовал песни Революции достоинства. Позже решил посмотреть на российско-украинскую войну со стороны песенного творчества и написал научное исследование на эту тему.

Автор: Валерия Радзиевская
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Дата
27
июня

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